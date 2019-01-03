Бросил личный вызов Путину: Портников спрогнозировал судьбу Зеленского

Известный шоумен и актер Владимир Зеленский бросил личный вызов президенту России Владимиру Путину.

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в своем блоге на "Грани.ру", сравнив выдвижение его кандидатуры в президенты с подобным действием политического деятеля СССР Александра Оболенского.

Он напомнил, что почти 30 лет назад на первом съезде народных депутатов тот пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Верховного Совета Советского Союза в качестве альтернативы Михаилу Горбачеву.

"У участников съезда, как и у большинства советских граждан, эта попытка вызвала священный ужас, депутат Оболенский не был даже включен в списки для голосования. Несмотря на то что за несколько месяцев до съезда прошли первые в истории Советского Союза альтернативные выборы депутатов, сама готовность бросить вызов генеральному секретарю ЦК КПСС казалась советским людям настоящим кощунством", – напомнил журналист.

Владимир Зеленский viva.ua

По его словам, Зеленский не готов к управлению Украиной еще больше, чем Оболенский ­– Советским Союзом. А его заявление сделано не в расчете на успех, а в качестве "элемента телевизионной рекламы популярного шоу или в расчете на парламентский успех новой партии, которую связывают с амбициями олигарха Игоря Коломойского".

"Если бы Владимира Зеленского не было, его нужно было бы придумать, для того чтобы показать, на какое немыслимое расстояние разошлись Россия и Украина за эти 30 лет. Зеленский, сам того не понимая, бросил личный вызов не Петру Порошенко, готовому бороться за свою должность на честных демократических выборах, а Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Нурсултану Назарбаеву и другим вечным правителям совкового электората. Именно эти люди теперь будут личными врагами комика, именно они будут его по-настоящему ненавидеть", – резюмировал Портников.

Владимир Зеленский instagram / zelenskiy_official

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