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Бросил личный вызов Путину: Портников спрогнозировал судьбу Зеленского

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Известный шоумен и актер Владимир Зеленский бросил личный вызов президенту России Владимиру Путину.

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в своем блоге на "Грани.ру", сравнив выдвижение его кандидатуры в президенты с подобным действием политического деятеля СССР Александра Оболенского.

Он напомнил, что почти 30 лет назад на первом съезде народных депутатов тот пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Верховного Совета Советского Союза в качестве альтернативы Михаилу Горбачеву.

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"У участников съезда, как и у большинства советских граждан, эта попытка вызвала священный ужас, депутат Оболенский не был даже включен в списки для голосования. Несмотря на то что за несколько месяцев до съезда прошли первые в истории Советского Союза альтернативные выборы депутатов, сама готовность бросить вызов генеральному секретарю ЦК КПСС казалась советским людям настоящим кощунством", – напомнил журналист.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

viva.ua

По его словам, Зеленский не готов к управлению Украиной еще больше, чем Оболенский ­– Советским Союзом. А его заявление сделано не в расчете на успех, а в качестве "элемента телевизионной рекламы популярного шоу или в расчете на парламентский успех новой партии, которую связывают с амбициями олигарха Игоря Коломойского".

"Если бы Владимира Зеленского не было, его нужно было бы придумать, для того чтобы показать, на какое немыслимое расстояние разошлись Россия и Украина за эти 30 лет. Зеленский, сам того не понимая, бросил личный вызов не Петру Порошенко, готовому бороться за свою должность на честных демократических выборах, а Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Нурсултану Назарбаеву и другим вечным правителям совкового электората. Именно эти люди теперь будут личными врагами комика, именно они будут его по-настоящему ненавидеть", – резюмировал Портников.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

instagram / zelenskiy_official

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Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Виталий ПортниковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
У Потникова очередное проявление жопного недоёба.
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Портников уже лукавит.А на чьем канале Портников работает а в Украине все каналы кому-то принадлежат.Банда уже сгруппировались в борьбе против Зеленского.Такие же методы как и против Савченко и Саакашвили.В соц.сетях выливают пасквили,по регионам в местных газетенках выливают все помои на того кто действительно может поднять Украину.А если не получается снизить рейтинг конкурента ,упрячут в СИЗО.Я даю гарант что Савченко после выборов выпустят.Но какую свинью порошенковская банда подложки Зеленского,вопрос открыт.Я так думаю с агентом Ф Б у Луценко не выйдет ничего,могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату якобы налогов,могут подбросить наркотики но и напоследок викинуть пародию с призывом на военнскую службу.Ждемссс.Лично я голосую за Зеленского.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Отрепьев Виктор, лично ты смерд который отыскать себе доброго барина отчаялся настолько, что решил первому попавшемуся скомороху с потрохами отдаться. А Украина демократическая страна которой барин не нужен, а нужен подотчетный управленец на определённый период времени. И из-за такого мусора как ты ущербного в своих представлениях об отношении с представителями народной власти у украинцев и проблемы. Шёл бы ты по парашам себе неповторимую любовь искать, может там тебе больше повезет
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Как по-мне,то это попытка Бени ввести в украинский политикум своего Инцитата.Странно,что Портников пытается подвести под этот перформанс жалкую потугу а ля аналитиК.Да и сынов израилевых становится чрезмерно с избытком в этом шапито.
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