Бродский: команде Зеленского не хватает потенции, а Саакашвили – "командировочник-популист"

Команда президента Украины Владимира Зеленского может уничтожить работающий в Украине бизнес, а экс-глава Грузии Михеил Саакашвили пытается попасть к ним в милость и ради этого занимается популизмом. Такие заявления сделал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в эфире "Свободы слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте материал до конца).

Чем грозят инвестиционные льготы от Зеленского и как Саакашвили пытается набрать политические баллы - читайте в материале OBOZREVATEL.

Инвестор не придет в страну, где на ходу меняют правила

Ранее на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский призвал инвестировать в Украину, а взамен пообещал налоговые льготы и помощь государству. Выглядит это так:

Если бизнес вкладывает более 100 миллионов долларов в Украину, то он получает персонального менеджера, решающего вопросы с государством - инвестиционную няню;

Если инвестор вкладывает более 10 миллионов долларов в приватизированное предприятие, он получает освобождение от налогов на пять лет.

Бродский уверен, что инвесторы, получившие льготы, попросту угробят нынешних игроков рынка. А для того, чтобы он нормально функционировал, необходимо дать такие же возможности всем бизнесменам без исключения.

"Есть много украинцев, много иностранцев, которые инвестировали в Украину. И вдруг появляются конкуренты без налога на прибыль. А что делать тем, кто уже вложил деньги? Они банкроты. Те их уничтожат", - заявил Бродский.

Михаил Бродский

По его словам, сейчас бизнес ежедневно грабят коррумпированные структуры - силовики, чиновники и так далее. Это не только создает проблемы в работе бизнеса, но и отпугивает инвесторов - они попросту не зайдут в Украину, даже с такими предложениями от Зеленского. Кроме того, такие нововведения являются сменой правил рынка, что тоже отпугнет потенциальных инвесторов.

"Их грабят каждый день СБ-шники, полиция, прокуратура, теперь добавили ГБР и всех остальных. Они грабят инвесторов. Вы говорите к нам придут, нам доверяют? Да вам не доверяют. И не будут доверять. Вы продолжаете менять правила игры, вы не защищаете рынки. Сегодня какой инвестор пойдет в Украину, когда он знает, что завтра будут изменены правила игры?", - спросил Бродский.

Затронул Бродский инициативу и о выдаче кредитов с низкой ставкой для заробитчан. Он уверен, что такую возможность нужно дать всем, по примеру Америки во времена кризиса, но у власти попросту "не хватает потенции".

Саакашвили приезжает в Украину, как в командировку

В своем выступлении в эфире "Свободы слова" Михеил Саакашвили заявил, что нынешняя власть работает в правильном направлении - якобы минимизировали влияние олигархов, а зарплаты министров хоть и высокие, но прозрачные. Также он поддержал инициативу команды президента Украины Владимира Зеленского о снижении налогов, сказав, что это поможет в развитии Украины.

В ответ на это Бродский заявил, что Саакашвили занимается популизмом, ведь если снижать налоги, то банально не будет откуда брать деньги даже на пенсии. Также говоря о налогах, Бродский отметил, что будучи президентом в Грузии, Саакашвили жестко наказывал неплательщиков. В вопросе министров он отметил, что нельзя поднимать зарплаты им, а остальным людям ставить минималку в 4700 гривень.

Михаил Бродский

"Все, что говорит господин Саакашвили очень хорошо воспринимается. Это очень популярно. Давайте отнимем налоги, но за счет чего мы будем платить пенсии? Давайте платить министрам большие зарплаты при 4700 минимальной зарплате в стране. Может, сначала поднимем минимальную зарплату, чтобы наши люди стали больше зарабатывать? Не субсидии им дадим, а дадим нормальные доходы", - призвал Бродский.

Сам Саакашвили, по мнению Бродского, ездит в Украину, как в командировку, так как его семья живет в Голландии. Сам политик катается в Украину ради популизма и выслуживания перед новой властью.

"Вы забыли, как он перед Петром Алексеевичем пресмыкался на передаче? Точно то же самое он делает сегодня по отношению к Зеленскому. Пройдет два года, подождите, его и эти будут лишать гражданства. Гражданство ему дал Порошенко, сделал губернатором, где успехи? У него семья живет в Голландии, он командировочный, а моя семья живет в Украине. Он в командировку к нам приехал", - подчеркнул Бродский.

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