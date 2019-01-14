"Братские народы": Лукашенко назвал войну в "родной" Украине "недоразумением"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости скорейшего урегулирования войны в Украине, назвав агрессию России "недоразумением".

Об этом он заявил на встрече с лидером общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком, пишет БЕЛТА.

"Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что ему важно услышать позицию Медведчука по многим вопросам, особенно по тем событиям, которые разворачиваются в Украине.

Лукашенко и Медведчук belta.by

"Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом, — подчеркнул белорусский лидер. — Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди. Есть и негативные факторы событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко уже восемь раз в своей речи произнес фразу в отношении к России: "Мы под чужой плетью ходить не будем". Белорусские журналисты заметили, что он начал ее произносить с 2014 года. Как раз с момента оккупации Крыма и во время конфликтов с Кремлем.

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