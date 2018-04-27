Брат Найема хотел скрыть бизнес с россиянами: суд поставил точку

Брат народного депутата Украины (БПП) Мустафы Найема, Маси-Мустафа Найем проиграл иск к Министерству юстиции, в котором просил исключить из государственных реестров упоминание о том, что он возглавляет компанию ООО "Киртат-Бальрус", связанную с россиянами.

Примечательно, что Маси является юристом и соучредителем компании Miller, отмечает журналист Алексей Степура на своей странице в Facebook.

"Маси-Мустафа Найем — юрист, который не может защитить в суде самого себя", — отмечает он.

В частности, речь идет о его иске относительно компании, соучредителями которой являются агент Федеральной службы безопасности России в крымскотатарском движении, депутат нелегитимной Государственной Думы Руслан Бальбек и криминальный авторитет Искандер Киримов "Татарин".

Однако Окружной административный суд города Киева отказал Найему полностью выполнить его требование, с учетом того, что Минюст предоставил документы, подтверждающие, что государственная регистрация ООО "Киртат-Бальрус" была осуществлена 19 июля 2011 года и документы для нее подавались лично ним самим.

"Оценив доказательства, имеющиеся в деле, по своему внутреннему убеждению, основанному на их непосредственном, всестороннем, полном и объективном исследовании, и учитывая все приведенные обстоятельства, Окружной административный суд города Киева с учетом требований, установленных частью второй статьи 19 Конституции Украины и частью второй статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Украины, исходя из системного анализа положений законодательства Украины и доказательств, имеющихся в материалах дела, считает, что административный иск не подлежит удовлетворению", — говорится в решении суда, обнародованном "Опендатаботом".

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что нардеп Мустафа Найем тайно летал в Москву во время Евромайдана в 2014 году.