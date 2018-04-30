Большинство украинских нардепов — не христиане — УПЦ МП

В Украине уничтожается конституционный принцип невмешательства государства в церковные дела.

Они решаются народными депутатами, большинство из которых - не христиане, заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, комментируя обращение украинских властей к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Почему в наши дни, в XXI веке, в нашем государстве, которое декларирует демократическое развитие, допускается откровенное уничтожение конституционного принципа – невмешательства государства в церковные дела? Причем в отношении православной церкви, которая является государствообразующей, которая родила и воспитала украинскую душу, украинскую культуру. Церкви, которая всегда переживала, разделяла, разделяет и будет разделять не только радость, но и беды своего народа?" – отметил Антоний.

По его словам, в Украине церковные дела решают нардепы.

"Почему дела украинского православия решают депутаты, которые в большинстве своем не только не православные, но даже и не христиане? Почему из уст главы нашего государства, который также считает себя членом канонической церкви, звучат ложные обвинения относительно того, что наша церковь не отпевает воинов?" - добавил митрополит.

Он подчеркнул, что нет ни одного доказательства того, что кто-то из священников отказался отпевать воина АТО, погибшего на поле боя.

Как сообщал "Обозреватель", ранее УПЦ МП выдвинула претензии власти из-за намерения создать единую церковь в Украине.