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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Более 3 тысяч кандидатов: ЦИК закончила регистрацию на выборы в Раду

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Центральная избирательная комиссия во вторник, 25 июня, завершила регистрацию кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Всего на депутатские кресла претендуют более 3 тыс. кандидатов-мажоритарщиков, а также члены из избирательных списков 21 политической партии, передает пресс-служба комиссии.

25 июня были зарегистрированы 227 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 612 кандидатов, выдвинутых политическими партиями (всего – 841).

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Среди 612 зарегистрированных – участники таких партий:

  • "Оппозиционный блок";

  • "Свобода";

  • "Сила людей";

  • "Сознательная нация";

  • "Объединение "Самопомощь";

  • "Партия местного самоуправления";

  • "Патриот";

  • "Вместе – сила";

  • "Сила и честь";

  • "Единство";

  • "Слуга народа";

  • "Удар Виталия Кличко";

  • Аграрная партия Украины.

Всего по состоянию на 25 июня в ОИО зарегистрировано более 3100 кандидатов в народные депутаты, в том числе:

  • баллотирующихся в порядке самовыдвижения – более 1700;

  • выдвинутых политическими партиями – 1436.

В ЦИК отмечают, что окончательные данные смогут назвать в среду после исключения из списков кандидатов, регистрация которых отменена.

Иллюстрация. Выборы в Раду

Иллюстрация. Выборы в Раду

Коллаж

Напомним, прием ЦИК документов от кандидатов и партий завершился 20 июня, а на рассмотрение данных отводилось 5 дней.

Как писал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия упростила процедуру голосования на парламентских выборах, отменив необходимость предоставления документа для смены места участия в волеизлиянии. Теперь для этого понадобится только заявление и паспорт.

Однако украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень (вместо двух) на избирательном участке.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
ЦИКполитика
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