Более 3 тысяч кандидатов: ЦИК закончила регистрацию на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия во вторник, 25 июня, завершила регистрацию кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.
Всего на депутатские кресла претендуют более 3 тыс. кандидатов-мажоритарщиков, а также члены из избирательных списков 21 политической партии, передает пресс-служба комиссии.
25 июня были зарегистрированы 227 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 612 кандидатов, выдвинутых политическими партиями (всего – 841).
Среди 612 зарегистрированных – участники таких партий:
"Оппозиционный блок";
"Свобода";
"Сила людей";
"Сознательная нация";
"Объединение "Самопомощь";
"Партия местного самоуправления";
"Патриот";
"Вместе – сила";
"Сила и честь";
"Единство";
"Слуга народа";
"Удар Виталия Кличко";
Аграрная партия Украины.
Всего по состоянию на 25 июня в ОИО зарегистрировано более 3100 кандидатов в народные депутаты, в том числе:
баллотирующихся в порядке самовыдвижения – более 1700;
выдвинутых политическими партиями – 1436.
В ЦИК отмечают, что окончательные данные смогут назвать в среду после исключения из списков кандидатов, регистрация которых отменена.
Иллюстрация. Выборы в Раду
Коллаж
Напомним, прием ЦИК документов от кандидатов и партий завершился 20 июня, а на рассмотрение данных отводилось 5 дней.
Как писал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия упростила процедуру голосования на парламентских выборах, отменив необходимость предоставления документа для смены места участия в волеизлиянии. Теперь для этого понадобится только заявление и паспорт.
Однако украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень (вместо двух) на избирательном участке.
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