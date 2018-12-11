Бывший лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко написал заявление в полицию относительно "рейдерского захвата" партии, в которой он когда-то работал сопредседателем. По сути, имеем дело с прецедентом, когда "ярый противник власти" просит ненавидимую им власть повлиять на ситуацию, им самим же созданную.

Сергей Довлатов в таких случаях говорил: "Конечно же, Сталин тиран и преступник. Но кто написал четыре миллиона доносов?".

Коротко о сути дела. 9 ноября 2018 года в стенах Верховной Рады Юрий Бойко и Вадим Рабинович торжественно заявили о создании Оппозиционной платформы "За життя". При этом Бойко отметил, что "Оппозиционный блок" остается в прошлом. Так что ни съезд, ни политсовет партии не были поставлены в известность и решение по объединению не приняли, его волновало – равно как и то, что он не был руководителем партии, а сопредседателем (то есть, должен был согласовывать подобные заявления как минимум с другим сопредседателем – Борисом Колесниковым).

20 ноября Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из фракции "Оппозиционного блока". В этот день Бойко снова повторил, что "Оппозиционный блок" для него – уже перевернутая страница и он является сопредседателем новой политической силы – Оппозиционной платформы "За життя". Получается традиционная история: "Кошка бросила котят – пусть гуляют, как хотят".

Но не тут то было. На некотором этапе Юрий Бойко осознает, что только меньшинство партийцев последовали за ним: из 61 тысячи членов партии, зарегистрированных по состоянию на 1 октября, 47 тысяч остались в "Оппозиционном блоке" и начали подготовке к съезду, который должен навести порядок внутри партии, восстановить субординацию, внести изменения в программу и устав, избрать руководство. И вот тут начинается серьезное противодействие со стороны Бойко со товарищи.

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"Большинство областных партийных организаций выступают против проведения съезда!", - разнесли средства массовой информации. Но простое сравнение численности членов партии в некоторых областях (к примеру, 250 членов в Волынской области против 12 000 в Запорожской) сразу расставляет все точки над "i". Делегаты на съезд делегируются не равным представительством от областей, а по принципу, утверждённому Политсоветом (1 делегат от 300 членов партии), и, согласно этому принципу, у сторонников Бойко в партии соотношение ¼.

Апелляция Бойко к тому, что нет решения Политсовета, также нелогична: решение о проведении съезда было принято в марте 2017 года – с поручением политисполкому провести все организационные мероприятия. Планировалось, что съезд будет проведен в мае (согласно уставу партии, съезд должен собираться не реже одного раза в два года; предыдущий съезд состоялся в мае 2016 года). Однако в мае решили съезд перенести (но само решение де-факто было принято).

В ноябре 2018, во время заседания Политсовета, решение о проведении съезда было де-факто заблокировано (голоса распределились поровну, хотя по уставу для результативного голосования необходимы 2/3 голосов).

Но в таком случае вступает в силу уже не положение Устава партии, а норма 170-й статьи Уголовного Кодекса Украины – "Препятствие законной деятельности профессиональных союзов, общественных организаций и политических партий".

И вот, не сосем отдавая себе отчет в том, что его действия тянут на исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельность сроком до трех лет, Юрий Бойко пишет заявление в правоохранительные органы относительно своих бывших коллег – мол, помогите решить вопрос с партией. Хоть я оттуда и ушел, но больно уж нужна она мне. Назло врагам козу продам, чтоб дети молоко не пили!

И вот уже "орлы Авакова" начинают разбираться с вопросом – достаточно щепетильным. Особенно учитывая то, что за помощью к власти обращается политик, заявляющий о своей непримиримой оппозиции относительно к этой самой власти и обвиняющий в сотрудничестве с властью и оппортунизме своих бывших коллег, не последовавших с ним в инициированный им ЗаЖОП.

И теперь уже речь идёт о рукопожатости и восприятии Бойко в политической среде. Есть принципы, через которые нельзя переступать. Есть вещи, в которых надо быть последовательным и щепетильным. Но писать кляузы и ябедничать на своих коллег, выносить сор из избы - это точно не добродетель политика.