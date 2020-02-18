Попал под огонь. Стали известны подробности гибели молодого солдата под Орехово

В бою под населенным пунктом Орехово в Донецкой области 18 февраля погиб один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Один из бойцов рассказал OBOZREVATEL, что Максим служил по контракту. А во время нападения пророссийских войск оказался на наблюдательном пункте.

Гранатометчик Максим Хитайлов входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду. Официально имя бойца пока не подтверждают ни в самой бригаде, ни в штабе ООС.

Максим Хитайлов Instagram Максима Хитайлова

"Он находился на наблюдательном пункте вместе с другими бойцами, которые были ранены. Бой произошел под Ореховым. Против наших бойцов была использована артиллерия. Максим первым попал под огонь. Остальные ребята, которые были с ним на позиции, ранены", – рассказал нам боец.

Как сообщают в Facebook-группе "Типичный Северодонецк", тело погибшего военного находится у боевиков. А в комментариях на странице 72 ОМБР в Facebook уже пишут, что якоби погибших четверо, раненных шестеро, и есть попавшие в плен.

Максим Хитайлов Instagram Максима Хитайлова

Максиму 7 октября 2019 года исполнилось всего 22 года. Он родом из Полтавской области, где живут его родные. В школе, где он учился, его помнят до сих пор, и уже знают о случившемся.

"Максим учился в нашей школе до 9 класса, а потом пошел учиться в колледж в Миргороде. Он хорошо учился, побеждал в различных конкурсах. Так, в 2013 году он был победителем конкурса "Хрустальная сова" Министерства образования. Занимался спортом. И о нем самые лучшие воспоминания. Извините, мы только что узнали о том, что случилось, и просто в шоке от этого", – сказал OBOZREVATEL Александр Пятницкий, директор школы в селе Выришальное Полтавской области.

Максим Хитайлов Instagram Максима Хитайлова

В феврале 2017 года Максим окончил Миргородский художественно-промышленный колледж Национального университета "Полтавская политехника" по специальности технолог. Здесь он даже побеждал в конкурсе на "лучшую комнату" в общежитии.

После колледжа Максим поступил на строительный факультет Полтавского НТУ. Но, судя по его резюме, параллельно искал работу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери .

В результате наступления пророссийских войск погиб один военнослужащий , еще четверо ранен. В ОТГ "Север" подтвердили прорыв террористов через линию разграничения в районе населенного пункта Орехово.

15 января во время обстрелов погиб 24-летний боец 92 бригады Алексей Кучкин. Алексей родом с Харьковщины, у него остался маленький сын.

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