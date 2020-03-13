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13 марта • обновлено в 23:11
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Богуцкая решила пошутить о мерах предосторожности от коронавируса

1.8т
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая решила пошутить о мерах предосторожности, которые помогут уберечься от коронавируса.

На своей странице в Facebook она опубликовала два поста, посвященных этой теме.

Елизавета Богуцкая

Елизавета Богуцкая

uaportal.com

"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс. Три вместе процедуры не рекомендуется, так как можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя!", – сказано в одном из ее постов.

В другом Богуцкая пошутила о дистанции между людьми и карантине: "Говорят, что вирус умирает на расстоянии одного метра. Говорят, что карантин минимизирует распространение вируса. Говорят, что две недели карантина способствуют демографическому прорыву. Скажите, откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?".

Пользователи соцсети в целом с юмором отреагировали на ее публикации, однако не обошлось и без колкостей.

"Баня, алкоголь и секс": "слуга народа" назвала "рецепт спасения" от коронавируса
"Баня, алкоголь и секс": "слуга народа" назвала "рецепт спасения" от коронавируса
"Баня, алкоголь и секс": "слуга народа" назвала "рецепт спасения" от коронавируса
"Баня, алкоголь и секс": "слуга народа" назвала "рецепт спасения" от коронавируса
"Баня, алкоголь и секс": "слуга народа" назвала "рецепт спасения" от коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богуцкая заявила, что паника вокруг коронавируса COVID-2019 является аферой.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Лиза Богуцкая
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Golan Sim
Golan Sim
..В этнографической экспедиции в Бережанах (Тернопольская область) очевидцы наблюдали, как пастухи 6—12 лет целыми днями онанировали, не стесняясь друг друга. Это называлось — "делать пиво". Первым опытом общения между полами было секеляние. Дети раздевались, наваливались друг на друга и терлись. Младшие мальчики и девочки терлись при всех без стеснения. Дети постарше уединялись. Взрослые стыдили за терки, но игру не запрещали. Секелялись и подростки: девушки с девушками, парни с парнями и девушки с парнями. Марк Грушевский приводит историю про терки девиц на Киевщине, рассказанную ему пожилым мужчиной. Будучи еще безусым парубком, респондент переоделся девушкой, чтобы получить место горничной. Дочери хозяина вечером секелялись и пригласили служанку присоединиться. После терки девицы удивлялись, какой у горничной мощный киль (клитор), и потом всегда просили секелять их сверху. Горничная врала, что киль вырос, пока она шла на заработки: было жарко, между ног натирало и росло. Со временем хозяин заметил, что дочери сильно поправились, посадил на табурет и устроил проверку невинности. Обнаружилось, что обе девушки беременны. Осмотрел горничную – обман раскрылся..
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