"Баня, алкоголь и секс": "слуга народа" назвала "рецепт спасения" от коронавируса

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая решила пошутить о мерах предосторожности, которые помогут уберечься от коронавируса.

На своей странице в Facebook она опубликовала два поста, посвященных этой теме.

Елизавета Богуцкая uaportal.com

"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс. Три вместе процедуры не рекомендуется, так как можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя!", – сказано в одном из ее постов.

В другом Богуцкая пошутила о дистанции между людьми и карантине: "Говорят, что вирус умирает на расстоянии одного метра. Говорят, что карантин минимизирует распространение вируса. Говорят, что две недели карантина способствуют демографическому прорыву. Скажите, откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?".

Пользователи соцсети в целом с юмором отреагировали на ее публикации, однако не обошлось и без колкостей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богуцкая заявила, что паника вокруг коронавируса COVID-2019 является аферой.

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