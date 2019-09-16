Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что шепчет президенту Украину Владимиру Зеленскому на ухо срочные советы.

О чем именно идет речь, Богдан рассказал ВВС-Украина. Также он делится с Зеленским идеями, которые не терпят отлагательств.

"Если это сейчас не сказать, а потом, то будет потеряно момент. Эта популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари – или ты к такому числа сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас – как раз это был тот момент", – отметил Богдан.

Он добавил, что все решения принимает президент.

"У нас есть договоренность, и она придерживается уже больше года: мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право высказать свое мнение", – сказал глава ОП.

Зеленский и Богдан Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан устроил скандал в троллейбусе с Зеленским. Инцидент произошел в Днепре.

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