Богдан показал "выбитые зубы" после "драки" с Бакановым: фото

Глава Офиса президента Андрей Богдан очередной раз высмеял слухи о драке с руководителем СБУ Иваном Бакановым.

Богдан обновил фото профиля в Facebook, поставив обработанный снимок с "последствиями драки".

Глава ОП показал себя в синяках и с выбитыми зубами. При этом от текстового сопровождения своей шутки Богдан воздержался.

Богдан обновил фото профиля в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информацию о "драке", в ходе которой Баканов якобы выбил зуб Богдану, распространил журналист Станислав Речинский. По его словам, "конфликт" был связан с назначениями в Службе безопасности.

Сам Богдан посмеялся над слухами о драке, показав в сети свои зубы.

Вскоре в ОП опубликовали официальное заявление, подчеркнув, что данные о драке является фейком.

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