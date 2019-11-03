Богдан показал "выбитые зубы" после "драки" с Бакановым: фото

Глава Офиса президента Андрей Богдан очередной раз высмеял слухи о драке с руководителем СБУ Иваном Бакановым.
Богдан обновил фото профиля в Facebook, поставив обработанный снимок с "последствиями драки".
Глава ОП показал себя в синяках и с выбитыми зубами. При этом от текстового сопровождения своей шутки Богдан воздержался.
Богдан обновил фото профиля в Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
Информацию о "драке", в ходе которой Баканов якобы выбил зуб Богдану, распространил журналист Станислав Речинский. По его словам, "конфликт" был связан с назначениями в Службе безопасности.
Сам Богдан посмеялся над слухами о драке, показав в сети свои зубы.
Вскоре в ОП опубликовали официальное заявление, подчеркнув, что данные о драке является фейком.
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