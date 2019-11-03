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4 ноября • обновлено в 00:19
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Богдан показал "выбитые зубы" после "драки" с Бакановым: фото

3.6т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Андрей Богдан очередной раз высмеял слухи о драке с руководителем СБУ Иваном Бакановым.

Богдан обновил фото профиля в Facebook, поставив обработанный снимок с "последствиями драки".

Глава ОП показал себя в синяках и с выбитыми зубами. При этом от текстового сопровождения своей шутки Богдан воздержался.

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Богдан обновил фото профиля в Facebook

Богдан обновил фото профиля в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Надо подписать " С улыбкой по миру". В целом молоток. Так и надо фейки мочить, странно что глава СБУ разбитый кулат не показал )))) было бы круто)
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Mega Death
Mega Death
За будущее Украины можно не переживать. С такими руководителями, страна уж точно станет второй Францией и очень быстро))
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Mega Death, куда нам до вашего Золотова) супермена)))
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