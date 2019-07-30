Богдан обвинил Кличко в компромиссах со "смотрящими" Киева: мэр ответил

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что встречался с мэром Киева и главой Киевской ГГА Виталием Кличко и обсуждал проблему существования "смотрящих" в столице.

Однако тот якобы сказал, что вынужден идти на компромиссы с ними. Такую версию Богдан озвучил во время брифинга 30 июля.

"У меня было несколько встреч с господином Кличко здесь, в администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я его лично шесть раз – то есть на каждой встрече по три раза, – просил отказаться от института "смотрящих" в Киеве", – сказал глава ОПУ.

По словам Богдана, это не было сделано. На этом основании он сделал вывод, что Кличко потерял контроль над ситуацией в Киеве.

Глава Офиса президента добавил, что Кличко якобы заверил его в том, что не связан с какими-либо хищениями и коррупцией, однако отдает себе отчет в том, "что-то происходит не так", но сделать с этим ничего нельзя.

"Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, по его словам, он не контролирует Киевский совет. Есть два-три "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром", – утверждает Богдан.

Богдан и Кличко

Вместе с тем, глава ОПУ отметил, что Кличко входит в список претендентов на должность главы КГГА, которого назначит президент Украины Владимир Зеленский.

"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", – сказал Богдан.

Следует отметить, что на заявления главы ОПУ тут же отреагировал Кличко, который на своей странице в Facebook опроверг все его обвинения.

"Пресс-конференция руководителя Офиса президента Андрея Богдана напоминала "байки из склепа" – подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше. Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента – это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы", – эмоционально написал мэр Киева.

Он призвал Богдана не манипулировать законами и Конституцией Украины, а также напомнил, что киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе. Поэтому попытки разделить должности мэра и главы КГГА являются попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко заявил, что, продвигая инициативу о разделении обязанностей мэра Киева и главы КГГА, Зеленский не должен забывать, с чего начинался Майдан. Ведь первыми его поддержали именно жители украинской столицы.

Также он отметил, что скандальный план Зеленского является лишением Киева местного самоуправления. Он упрекнул президента в возвращении старых методов Януковича.

Кроме того Кличко допустил, что друг и соратник президента Украины Владимира Зеленского по "95 кварталу" Евгений Кошевой может иметь амбиции стать новым мэром Киева.

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