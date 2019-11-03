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3 ноября • обновлено в 18:14
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"Дальше не надо расследовать!" Горбатюк выдвинул громкие обвинения Богдану из-за Майдана

3.1т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан якобы хотел прекратить расследование преступлений, совершенных во время Майдана, а также действий президента-беглеца Виктора Януковича.

Такое заявление сделал экс-начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк на канале "Прямой" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам Горбатюка, он встретился с Богданом после встречи в ОП с Владимиром Зеленским. Туда глава Офиса появился к концу беседы. Как выразился Горбатюк, "все было хорошо, пока не пришел Богдан".

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

Новое время

Сотрудник ГПУ сказал присутствующим, что дела убийств правоохранителей не расследовались. На это Богдан возразил, что это не так.

"Он [Богдан], не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он [Зеленский] говорит сам: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?".

"Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать", – процитировал Горбатюк руководителя ОП.

Бывший сотрудник ГПУ отметил, что до завершения расследований еще далеко. "И в первую очередь в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И это именно вопрос президента относительно внесения изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства", – убеждал Богдана Горбатюк.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Богдан заявил, что его команда сделала невозможными взятки от олигархов.

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Персоны
Сергей Горбатюк Андрей Богдан Виктор Янукович
Место
Украина
Теги
Офис президента политика видео Майдан
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