"Дальше не надо расследовать!" Горбатюк выдвинул громкие обвинения Богдану из-за Майдана

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан якобы хотел прекратить расследование преступлений, совершенных во время Майдана, а также действий президента-беглеца Виктора Януковича.

Такое заявление сделал экс-начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк на канале "Прямой" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам Горбатюка, он встретился с Богданом после встречи в ОП с Владимиром Зеленским. Туда глава Офиса появился к концу беседы. Как выразился Горбатюк, "все было хорошо, пока не пришел Богдан".

Андрей Богдан Новое время

Сотрудник ГПУ сказал присутствующим, что дела убийств правоохранителей не расследовались. На это Богдан возразил, что это не так.

"Он [Богдан], не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он [Зеленский] говорит сам: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?".

"Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано – и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать", – процитировал Горбатюк руководителя ОП.

Бывший сотрудник ГПУ отметил, что до завершения расследований еще далеко. "И в первую очередь в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И это именно вопрос президента относительно внесения изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства", – убеждал Богдана Горбатюк.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Богдан заявил, что его команда сделала невозможными взятки от олигархов.

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