За что в Украине хотят блокировать сайты: детали скандального законопроекта

Внесенный в Верховную Раду законопроект №6688 предусматривает блокировку информационных ресурсов, в частности, за пропаганду терроризма и разжигание межнациональной розни. Планируется, что сайтам будут сначала предлагать самостоятельно удалять нежелательную информацию, в противном случае предусмотрена уголовная ответственность.

Как будет работать соответствующий закон в случае его принятия, в эфире ObozTV рассказал автор инициативы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Нардеп настаивает, что его инициатива не ущемляет свободу слова в Украине. Также он напомнил, что "ни в названии, ни в тексте" документа не прописана внесудебная блокировка сайтов.

На вопрос, по каким критериям будет определяться "нежелательное" содержимое сайтов, политик привел в пример социальную сеть Facebook: "У вас были случаи блокировки постов? Есть модель, когда вы понимаете, почему ваш пост был заблокирован. В мире существует модель в отношении информации, которая должна быть изъята из общей доступности. Например, призывы к убийствам и терроризму, подрывной деятельности, угрозы в сторону ЛГБТ, оскорбления по национальному признаку не являются формой свободы слова – это должно быть изъято из общего оборота".

При этом он отметил, что надо четко различать политический процесс и призывы к насильственным действиям: "У нас много постов в Facebook посвящено критике политики президента или фракций парламента - тут нет никаких проблем. Но есть и второй вариант - например, Надежда Савченко, которая решила приблизить следующие выборы, физически уничтожив Верховную Раду".

"То же самое касается работы в интернете. В Украине несколько сайтов, в том числе из топ-10, транслировали парад "ДНР", который является элементом российской пропаганды в чистом виде. Такие вещи должны удаляться с соответствующих ресурсов. Должна быть выписана законодательная процедура обращения к редакционным органам этих сайтов, чтобы они это добровольно удаляли, или будет зарегистрировано соответствующее уголовное производство по статье, например, "государственная измена", - рассказал Винник.

Депутат отметил, что в порядке уголовного производства по решению суда информация может быть принудительно удалена с сайта.

Политик также заявил, что парламентский комитет по нацбезопасности признал его законопроект соответствующим Европейской конвенции по правам человека, "где тоже содержится норма, что в пользу интересов национальной безопасности свобода слова может быть ограничена".

"Мы планируем дополнить перечень статей Уголовного кодекса, по каким производствам может быть осуществлено средство обеспечения в виде блокировки соответствующих ресурсов. Несомненно, мы введем добровольную процедуру, чтобы это сделать на основании соответствующего обоснованного обращения. Мы определим орган, который будет мониторить соблюдение базовых принципов законодательства", - сообщил он.

Винник также призвал "называть вещи своими имена и отличать пропаганду от свободы слова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект №6688 по временной блокировке информационных ресурсов и порекомендовал народным депутатам принять его в первом чтении.