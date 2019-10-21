Без вызова сторон: суд открыл производство по делу Кличко против Богдана

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску мэра столицы Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Как сообщает пресс-служба учреждения, суд будет рассматривать указанный иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления и вызова сторон.

Как известно, иск был подан через обращение Богдана к правительству с письмом о внесении президенту представления об увольнении Кличко с должности председателя КГГА. Истец просит суд признать действия главы ОП противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий.

Андрей Богдан и Виталий Кличко КП в Украине

Ранее судом было открыто другое производство по иску Виталия Кличко к Кабинету Министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку. Заседание в нем назначено на 31 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Кличко "разнес" закон "О столице", отметив, что он может навредить местному самоуправлению и децентрализации.

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