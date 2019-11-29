Без прапорщика и старшины: в Украине начали действовать новые звания военным

В Украине вступил в силу закон о присвоении воинских званий в ВСУ по стандартам НАТО.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)", подписал президент Владимир Зеленский, говорится на сайте Верховной Рады.

Так, в таблице о дате и состоянии прохождения документа отмечается, что 29 ноября закон был возвращен с подписью от главы государства. Теперь там стоит отметка "Закон подписан".

Зеленский подписал закон о воинских званиях по стандартам НАТО w1.c1.rada.gov.ua

Согласно закону, в ВСУ ввели звание мастер-сержанта и главного старшины, а также новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. Теперь полк будет называться бригадой. Также согласно проекту было отменено воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины.

Как отмечают в Министерстве обороны, документ позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code" по STNAG 2116.

Зеленский подписал закон о воинских званиях по стандартам НАТО

К тому же, закон позволит повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению военной службы по контракту и способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.

Какие изменения ожидают украинскую армию – подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривал проведение реформы питания в Вооруженных силах Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!