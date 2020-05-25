"Батьківщину" проверили на коронавирус после заражения нардепа: стал известен результат

Фракция "Батьківщина" заявила о возвращении к работе в Верховной Раде после прохождения тестов на коронавирус.

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У каждого нардепа результаты оказались отрицательными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Самоизоляция завершена – "Батьківщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, негативные", – отметила она.

Фракция "Батьківщина" возвращается к работе в Раде – Тимошенко

Напомним: на прошлой неделе выяснилось, что нардеп-мажоритарщик от ВО "Батьківщина" Олег Мейдич заразился коронавирусом. После этого фракция вынуждена была приостановить работу в ВРУ, чтобы пройти тестирование на наличие COVID-19.

"Украинцев, особенно сегодня, в момент ослабления карантина, призываем продолжать сохранять бдительность и не пренебрегать. Мне кажется, "Батьківщина" показала пример ответственного поведения во время эпидемии и добросовестного соблюдения закона", – подчеркнула Тимошенко, пожелав здоровья коллеге и всем гражданам.

Скриншот Facebook/Юлия Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно COVID-19 был обнаружен у главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова.

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