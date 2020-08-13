'Батькивщина': власть формирует избирательные комиссии старыми методами, полностью узурпируя власть в них

Территориальные избирательные комиссии в Хмельницкой области сформированы таким образом, что органы во всех без исключения ТИК полностью контролирует партия власти, а оппозиция не получила ни одного представителя. Это является беспрецедентным нарушением одного из основных принципов проведения выборов – равного избирательного права.

Об этом говорится в заявлении партии "Батькивщина", опубликованном на официальном сайте политической силы.

Публикуем полный текст заявления:

Партия "Батькивщина" участвует в выборах всех уровней уже более 20 лет, но такой вопиющий случай узурпации власти в комиссиях целого региона – а значит влияния на результаты голосования – мы фиксируем впервые

Руководящие должности в комиссиях Хмельницкой области получили представители партий "Слуга народа", "Голос" и "Солидарность женщин Украины" (о существовании которой вы, наверное, никогда не слышали). Наше расследование показало, что кандидатуры от этих трех политических сил готовились в одном офисе. Фактически это означает, что партия Зеленского взяла под свой абсолютный контроль ход выборов на Хмельнитчине.

Обращаем внимание, что такое дерзкое нарушение законов и принципов демократии произошло под кураторством члена Центральной избирательной комиссии Александры Кармазь, которая стала членом ЦИК по квоте... "Слуги народа"!

Подобную ситуацию с диспропорциональным распределением представительства партий в избирательных комиссиях мы наблюдаем практически во всех других регионах Украины.

Мы обращаемся к президенту Зеленскому: полтора года назад вы обещали избирателям, что теперь все будет по-другому – честно, демократично, прозрачно, справедливо. Объясните, зачем вы сейчас устраиваете такой позорный цирк и устанавливаете монополии в избирательных комиссиях? Готовите фальсификации? Боитесь, что без них вы потеряете власть? Тогда чем вы отличаетесь от предшественников?

Мы не допустим фальсификаций. "Батькивщина" трехкратно усилит присутствие в комиссиях благодаря наблюдателям. Мы будем контролировать каждый шаг ваших ставленников. Потому что Украина заслуживает честные, демократические, прозрачные выборы. Даже если во власти оказались случайные люди, которые изо всех сил цепляются за свои кресла.