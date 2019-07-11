"Батьківщина" поддержала Избирательный кодекс с открытыми списками

Фракция "Батьківщина" проголосовала за проект Избирательного кодекса Украины (№3112-1).

"Мы считаем, что это реальное изменение ситуации и реальный шанс, когда коррупция исчезнет из избирательного процесса", – отметил с парламентской трибуны во время обсуждения документа первый заместитель председателя фракции Сергей Соболев, сообщает пресс-служба партии.

Он также напомнил, что политическая сила Юлии Тимошенко настаивала, чтобы одним из первых пунктов коалиционного соглашения был пункт об открытых избирательных списках.

Юлия Тимошенко Пресс-служба "Батьківщини"

"Мы считали, что это ключевой момент, который изменит политическую систему государства. К сожалению, этот вопрос рассматривался долгих пять лет. И первый пункт коалиционного соглашения наконец попал в сессионный зал", – отметил Соболев.

Напомним, что проект Избирательного кодекса Украины поддержали 230 народных депутатов.

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