"Батьківщина" поддержала Избирательный кодекс с открытыми списками

Фракция "Батьківщина" проголосовала за проект Избирательного кодекса Украины (№3112-1).
"Мы считаем, что это реальное изменение ситуации и реальный шанс, когда коррупция исчезнет из избирательного процесса", – отметил с парламентской трибуны во время обсуждения документа первый заместитель председателя фракции Сергей Соболев, сообщает пресс-служба партии.
Он также напомнил, что политическая сила Юлии Тимошенко настаивала, чтобы одним из первых пунктов коалиционного соглашения был пункт об открытых избирательных списках.
Юлия Тимошенко
Пресс-служба "Батьківщини"
"Мы считали, что это ключевой момент, который изменит политическую систему государства. К сожалению, этот вопрос рассматривался долгих пять лет. И первый пункт коалиционного соглашения наконец попал в сессионный зал", – отметил Соболев.
Напомним, что проект Избирательного кодекса Украины поддержали 230 народных депутатов.
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