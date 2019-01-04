''Бандера – не герой'': международник раскрыла нюансы дружбы Украины и Польши

Официальное празднование дня рождения Степана Бандеры в Украине отрицательно скажется на отношениях Киева и Варшавы. Польша никогда не будет приветствовать подобных памятных дат.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт-международник Ирина Верещук. Она подчеркнула, что 2018 год так и не стал прорывом в добрососедских отношениях Украины.

"Мы не решили ни одной острой проблемы, мы только отодвинули их на задний план. Хотя это тоже позитив, ведь мы снизили градус дискуссии и снизили градус конфликтности", – добавила Верещук.

Однако, уверена она, сколько будет существовать независимая Польша, столько раз она будет повторять, что Бандера – не герой Украины.

Марш в честь Степана Бандеры

"И у них есть на это право. Также, как мы возмущаемся, когда они поднимают к небесам своего Дмовского. Или говорят про своих генералов, которые уничтожали украинцев", – подытожила международник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины объявила день рождения Степана Бандеры, который отмечается 1 января, официальным национальным праздником. Решение утверждено парламентским постановлением №9234 "о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году".

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