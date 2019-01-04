МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Бандера – не герой'': международник раскрыла нюансы дружбы Украины и Польши

3.2тЧитать материал на украинском

Официальное празднование дня рождения Степана Бандеры в Украине отрицательно скажется на отношениях Киева и Варшавы. Польша никогда не будет приветствовать подобных памятных дат.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт-международник Ирина Верещук. Она подчеркнула, что 2018 год так и не стал прорывом в добрососедских отношениях Украины.

"Мы не решили ни одной острой проблемы, мы только отодвинули их на задний план. Хотя это тоже позитив, ведь мы снизили градус дискуссии и снизили градус конфликтности", – добавила Верещук.

Новости
Герой или нет? Выяснилось, что на самом деле думают украинцы о Бандере

Однако, уверена она, сколько будет существовать независимая Польша, столько раз она будет повторять, что Бандера – не герой Украины.

Марш в честь Степана Бандеры

Марш в честь Степана Бандеры

"И у них есть на это право. Также, как мы возмущаемся, когда они поднимают к небесам своего Дмовского. Или говорят про своих генералов, которые уничтожали украинцев", – подытожила международник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины объявила день рождения Степана Бандеры, который отмечается 1 января, официальным национальным праздником. Решение утверждено парламентским постановлением №9234 "о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году".

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVФакельные шествия в честь Степана Бандеры
Персоны
Степан БандераИрина Верещук
Место
Украина
Теги
украинцы в ПольшеУкраинаМинистерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
8
10
Смешно
4
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Судить Бандеру без учёта национальной идеи народа которой он был верен просто наглое передергивание, которым занимается разномастное жулье. Ни один суд не судит за совершение тех или иных действий, судят исходя из того была ли возможность их не совершать. А возможность оценивается исходя из идеи, если идеей невозможно пренебречь, то и предпринятые действия оправданы. Итак, ваши претензии к идее народа Украины, батыйские сучки и их продажные подельники. Прдедъявите прежде чем по поводу Бандеры передергивать, жулье
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Что сделал Бандера начел унечтожать начисление Украины и назвал это не зависемостью
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Игорь Анатольевич, может перед тем, как умничать, сначала школу закончишь, безграмотное?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Игорь Анатольевич, точка зрения плебеев улуса орды москвы и без тебя известна, у вас и хуйло вам царь, не удивил
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Скулеж поляков только их личное горе, Бандера герой Украины не простоттак, а в связи с тем, что был верен национальной идее народа Украины с которой и столица Киев был основан, и с которой Майдан выступил. Если поляки не могут ни в чем упрекнуть идею, которой был верен Бандера, то их недовольство только их личное горе. К национальной идее Украины претензии есть, пшеки? Что, нету? Ну тогда заткнитесь и не нойте, а то мы свой счёт вам выставмим ещё Хмельницкого побудивший вас в чувство привести.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
2 из 6 ответов | показать все
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
andrei andrei, то есть ты заключения делаешь даже на собственный вопрос ответа не дождавшись, шлюшка? Ссыкотно правде в глаза взглянуть, паскуда безыдейная?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
andrei andrei
andrei andrei
Ильчук Андрей, в чем она заключается? Украина понад усё? Так было такое уже. В Германии. Напомнить, чем закончилось? Кстати, польский еврей штефан бандера тоже об этом успел узнать😁
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги