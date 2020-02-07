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8 февраля • обновлено в 07:37
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Азарову досталась под Москвой земля от Путина

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Бывший премьер-министр Николай Азаров, сбежавший из Украины в 2014 году, получил в России земельный участок на элитной Рублевке.

Как пишет "Проект", ранее земля была в собственности РФ и до конца 2014 года, и ею распоряжался "Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский" Управления делами президента России.

Известно, что Азарову дали 50 соток земли в бессрочную аренду в селе Петрово-Дальнее. Сумма сделки не сообщается. В данных Росреестра указано, что землю беглому чиновнику выделили на основе документа от 16.01.2015 №РС-6с.

Путин и Азаров

Путин и Азаров

Отмечается, что жена Азарова в 2014 году в том же селе приобрела участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тыс. кв метров. Невестка экс-премьера Лилия Азарова в том же году приобрела 99 соток и особняк в поселке Жуковка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Азаров рассыпался в комплиментах президенту России Владимиру Путину.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Путин Николай Азаров
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Орда исторически из предателей состоит, вот и гребет под себя такое же
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
З - зависть
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