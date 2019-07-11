Автором закона о люстрации заподозрили юриста Януковича: у Зеленского ответили

Законопроект о люстрации, разработанный командой президента Владимира Зеленского, не имеет общего с инициативой юриста Андрея Портнова.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, ответив на вопрос ведущего телеканала 1+1 Сергея Иванова.

Последний указал на то, что экс-заместитель главы Администрации президента при бывшем главе страны Викторе Януковиче показал текст законопроекта о люстрации чиновников, занимавших должности с 2014 года, раньше команды Зеленского.

"Вы еще не видели текста, внесенного президентом Украины в Верховную Раду, а уже проводите параллели", – ответил на это Стефанчук.

Руслан Стефанчук Скрин видео

Он подчеркнул, что вопрос настоящей люстрации назрел давно и даже "перезрел", примером чего стали президентские выборы. Также Стефанчук добавил, что текст законопроекта их команды нарабатывался в Офисе президента.

Скрин видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

Стефанчук заверил, что очищение власти затронет также и команду Зеленского.

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