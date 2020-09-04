Автомобиль выгнанного из "Слуги народа" Лероса заметили у консульства России. Фото

Элитное спортивное авто Audi R8 засняли возле российского консульства в Киеве
Машину такой марки внес в свою декларацию нардеп Гео Лерос
Ранее в СМИ публиковали фото Audi R8 народного избранника. Номерные знаки машин на снимках совпадают
Авто Лероса заметили у консульства РФ. Facebook / Слуга народа
Машину, вероятно принадлежащую исключенному из "Слуги народа" народному депутату Гео Леросу, заметили возле российского консульства в Киеве.
Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. В распоряжении издания появились соответствующие фото, сделанные в пятницу, 4 сентября.
Audi R8 у российского консульства
На снимках видно Audi R8, припаркованную по ул. Добровольческих батальонов, 5 (бывшее название – Панфиловцев), где находится консульский отдел посольства Российской Федерации в Киеве.
Машина, вероятно, Гео Лероса
Скриншот карт Google
Подчеркнем, что в декларации за 2019 год Лерос указал, что ему принадлежит автомобиль Audi R8 2008 года выпуска.
Согласно декларации, народный избранник купил эту машину в 2019 году.
Фотография авто у консульства
Скриншот декларации политика за 2019 год
Информация об авто. Скриншот
Добавим, ранее на bigkyiv.com.ua публиковались фото спортивной Audi R8 Лероса. Номерные знаки машины на этих фотографиях, а также на снимках у консульства РФ, совпадают.
Фото машины народного депутата. bigkyiv.com.ua
Номерные знаки авто совпадают. bigkyiv.com.ua
Напомним, недавно в Печерском районе Киева сгорел личный автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежал Леросу. Он считает, что машину подожгли по политическим мотивам. В полиции начали расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее "слуга" Гео Лерос с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия действующей украинской власти.
После выступления нардепа в Раде в "Слуге народа" начали собирать подписи за его исключение. По итогам сбора подписей нардепа исключили из членов парламентской фракции.
Глава ОПУ Андрей Ермак матом требовал выгнать Лероса.
Позже глава фракции Давид Арахамия рассказал, почему Гео Лероса исключили из "СН".
Кроме того, на 8 сентября Лероса вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Исключенный из "Слуги народа" нардеп рассказал, что в партию его привел заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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