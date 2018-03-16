Аваков запретил россиянам голосовать за Путина в Украине

Граждан РФ, за исключением дипломатов, не допустят в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента.

Как написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook, такое решение принято из-за гибридной войны РФ против Украины и аннексии Крыма.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах… Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", Кабинет министров готов принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией.