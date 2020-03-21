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21 марта • обновлено в 15:59
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Максим Степанов
Максим Степанов
Глава Одесской ОГА Все статьи автора

Ау, Кабмин, у вас там есть кто живой?!

3.1т

У меня вопрос к Кабинету Министров: есть у вас кто живой вообще? Кто-нибудь поройтесь там в аптечке, найдите нашатырь и приведите в чувство наше правительство!

Итак. Во вторник (17 марта) утром! наши депутаты приняли закон "о борьбе с коронавирусом". Один из основных пунктов которого – упрощение процедур закупки жизненно необходимых сейчас товаров - таких как ИВЛ, защитные костюмы, маски и тд.

То есть, это зеленый свет в период надвигающейся беды без тендерной волокиты (а значит, очень быстро) закупить все то, чего катастрофически не хватает нашим больницам.

Далее Кабинет Министров в срочном порядке должен был утвердить этот перечень, чтобы города УЖЕ могли начать закупать все то, что им удалось найти.

И только в пятницу (20 марта) вечером они наконец утвердили этот перечень. Ребят, проср@но 3 дня как минимум. А работы на пару часов. Ждет вся страна...

Далее. Перечень они-то приняли, но на сайте его нет до сих пор. Это уже совсем не смешно.

И хотя впереди выходные, настоятельно вас прошу – залейте текст перечня на сайт Кабмина, чтобы с ним уже имели возможность ознакомиться руководители бюджетных организаций, у которых есть финансовая возможность закупить эти жизненно необходимые товары. Просто нажмите на кнопку!

Надеюсь, вы осознаете, что скорость ваших действий прямо пропорциональна количеству спасенных жизней.

Это как раз тот случай, когда нужно включать турборежим.

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Автор
Максим Степанов Максим Степанов
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Источник
Источник: Facebook Максима Степанова
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Журба Валентина
Журба Валентина
Я даже знаю, кто это начал - Кухта пробивал такой закон для АТО в 2014 и пробил с перечнем за сутки! Но - Кухту министром не назначили - все зависло! Гнать с@ной метлой
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bregovich mark
bregovich mark
Глас вопиющего в пустыне!!!До дол бо е бов может дойдет на третий день!Мерзость а не власть.
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