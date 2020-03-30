На фоне коронавируса, трагического возвращения туристов и заробитчан на Родину и очередных конгениальных решений Парламента, в тени остался вопрос отставки главного антикоррупционера страны Артема Сытника. Правда, наш комиссар Каттани был признан украинским судом коррупционером, но это такое. В Украине все возможно. Страна давно стала площадкой сюрреализма и театром абсурда.

А тут еще в сети всплыла переписка доверенного лица Артемки Сытника и его зама Гизо У главы Полины Чиж с представителями американского Посольства. Переписка, которая доказывает, что вся эта гоп компания под крышей НАБУ давно работает на другое государство, "сливая" им всю необходимую информацию о криминальных делах, которые проходят в генеральной прокуратуре или СБУ. Кроме того, руководители НАБУ откровенно консультируются с представителями дипмиссии о своих взаимоотношениях с депутатами предоставляют нужную для наших заокеанских партнеров информацию. Например, по делу Онищенко, Мартыненко или директора фирмы Бурисма Злочевского.

Артем Сытник

Из этой переписки вытекает, что НАБУ, созданная на деньги определенных американских структур, и его глава Сытник находятся под жестким управлением и контролем. Кстати, ни одна финансовая служба нашей страны не имеет доступа к финансовой помощи из США. Никто не знает, сколько, когда и на какие нужды были направлены деньги. И откуда конкретно. Можно говорить о парочку цифр. Например, более 2 миллионов долларов выделяло само американское посольство, а 15 миллионов прошло через МИД Дании. Хотя и украинский Бюджет очень недурно содержал все эти годы НАБУ. Более 4 миллиардов было выделено на противодействие топ-коррупции. Правда, эффективность работы Артема Сытника и Ко нулевая. Посудите сами. За пять лет там завершили всего около 700 уголовных дел, из которых более 600 закрыли, а по 5 из них сами просили оправдательный приговор. Недурно, согласитесь.

Кроме того, многие уже забыли, как Сытник хвастался в одном из опубликованных телефонных разговорах, своей помощью штабу Хиллари Клинтон и сливом информации на Манафорта. Все эти откровения были записаны как раз из того самого места, в котором наш Артемка любил поохотиться за счет бизнесменов. Это, кстати, и стало основанием для решения суда с занесением в реестр коррупционных действий.

Идем дальше. Многие так же наверное забыли историю с тем, как с 2017 года Артем Сытник лично тормозил все криминальные дела в отношении экс-руководителей порта Южный, обвиняемых в коррупции в особо крупных, так сказать. Оказалось, что адвокат по этим делам, господин Гарадецкий является многолетним соратником Сытника, а точнее его руководителем в бытность работы его в прокуратуре Киевской области. Говорят, что неплохо там этот тандем попрацював в начале нулевых. Бизнесмены до сих пор помнят, как их обилечивал молодой и задорный начальник отдела.

И это еще не все. Господин Сытник не указал в своей Декларации доход от продажи земельного участка в (!!!!!!) Севастополе на сумму в 30 тысяч долларов. Не будем задаваться разными вопросами. Главное, что вновь обманул государство наш главный "борец" с коррупцией. Да и вообще, непонятно, как ему удалось не лишиться своей земельки в Крыму. Но, это такое…

Кстати, сегодня практически все НАБУ занимается исключительно одним делом. Преследованием фирмы "Укрлендфарминг". Почему? Все очень просто. Советник родственника одного из владельцев этой компании, которая входит в ТОП-10 плательщиков налогов, был свидетелем на том самом суде, который постановил Сытника коррупционеров в реестре. Обычная месть. Не более. Зачем заниматься коррупцией в госкомпаниях, когда тут есть личный мотив. Ну, а кроме того, Сытник четко осознает свою неуязвимость и вседозволенность.

Казалось бы, всех этих фактов вполне достаточно не только для отставки руководителя НАБУ, но и для открытия криминальных дел по многим статьям криминального Кодекса. Даже депутаты собрали подписи для отставки. Но, не тут то было. За Сытника нагло вписались МВФ, все "соросята", Послы G-7 и естественно Посольство США. Тем самым, демонстрируя, кто на самом деле управляет руководством НАБУ, и почему Сытник настолько для них важен. Он является серьезным агентом влияния и информатором. А это уже тянет, на мой взгляд, на государственную измену.

При этом, все молчат и делают вид, что ничего не происходит. А ведь это и есть свидетельство того, что Украина находится под жестким внешним управлением.

Что ж, коронавирус пройдет. И карантин закончится. А вот сохранится ли Украина, как суверенное государство, зависит, в том числе и от того, насколько долго господин Сытник будет совмещать должность главного борца с коррупцией со званием коррупционера в Законе.

Время пошло…

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