"Срочно обеспечить продажу попкорна": нардеп потроллил "слуг народа". Фото документа

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев потребовал продавать попкорн на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 4 марта.

Соответствующий запрос он направил главе ВР Дмитрию Разумкову. Фото документа политик опубликовал 3 марта на своей странице в Facebook.

"Просим дать поручение... срочно обеспечить наличие и продажу попкорна в заведениях питания Верховной Рады во время пленарных заседаний 4 марта 2020 года", – сказано в тексте.

Арьев потроллил "Слуг народа" Коллаж

facebook.com/volodymyr.ariev

Отметим, на внеочередном заседании, которое созвал президент Владимир Зеленский, вероятнее всего будут решаться вопросы о кадровых перестановках в Кабинете министров.

Кроме Арьева, запрос подписали двое других депутатов от "ЕС": Алексей Гончаренко и Николай Величкович.

Как писал OBOZREVATEL, закрытое заседание "Слуг народа" прошло в ВР во вторник, 3 марта. Депутаты решали вопрос о том, кого из министров нужно заменить.

Появились фото и видео прибытия к зданию парламента Владимира Зеленского. Он приехал на заседание на кортеже.

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