Арестович рассказал, чем занимается в ТКГ по Донбассу: премьера программы на OBOZREVATEL

Спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович работает на этой должности на общественных началах.

Об этом он рассказал в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube. "Я на общественных началах. Нет должности, нет трудовой книжки, нет финансирования. Есть только мой добровольный взнос", – подчеркнул он (чтобы посмотреть премьеру программы, просколльте до конца этой новости).

По его словам, с предложением присоединиться к ТКГ к нему обратились помощники главы украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука – "люди возле Кравчука, референты всевозможные".

"Меня пригласили. Сказали: Алексей, ты такой весь популярный... Давай пообщаемся. Как бы ты действовал в такой ситуации? Потом я говорил с Резниковым, он сказал: как ты относиться к тому, чтобы посмотреть материалы, что ты думаешь?" – рассказал блогер.

Арестович также поделился впечатлениями от заседаний ТКГ. По его словам, "напряжение столкновения" позиций на них не меньше, чем в зоне боевых действий.

"Когда идет заседание ТКГ, я чувствую себя в окопе. По накалу столкновения как стреляют, не меньше. Постоянно на грани фола, постоянная борьба за формулировки, постоянное стремление российской стороны устроить демарш, постоянные наши попытки вернуть в конструктивное русло. Россияне работают как добрый и злой следователь, и на это надо что-то противопоставлять. Это интересно ", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, на заседании 11 ноября украинская сторона в Трехсторонней контактной группе поддержала предложение ОБСЕ о проведении внеочередного заседания политической подгруппы для согласования плана по Донбассу.