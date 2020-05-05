Во фракции "Слуга народа" готовы в три раза увеличить выплаты врачам, заболевшим или умершим от коронавируса COVID-19, лишь бы перехватить инициативу у "Европейской солидарности".

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Об этом говорится в скринах переписки информационного канала "Слуга народа" в Telegram, которые обнародовало издание "Цензор.Нет" (чтобы посмотреть переписку, проскролльте новость до конца). В них говорится, что глава "СН" Давид Арахамия возмущен тем, что "слуги народа" согласились на внеочередную сессию Верховной Рады по инициативе лидера "ЕС" Петра Порошенко.

LIGA.net

"На последней сессии люди Пети ходили и собирали подписи, часть наших людей повелась на их провокацию и тоже дала подписи. В результате впервые в наше истории Петя без нас смог собрать внеочередную сессию с законом про коронавирус. Там популизм. Если врач заболел, то получает 100 необлагаемых минимумов. Если врач умер – получает 750 нмд", – сказано в переписке.

Отмечается, что "Слуга народа" зарегистрировала альтернативный законопроект.

"Чтобы не отдать Пете в руки инициативу, мы зарегистрировали альтернативный законопроект, в котором: если врач умер от коронавируса, мы приравниваем его к смерти военнослужащего на передовой со всеми выплатами; если врач заболел и в течение календарного года получил любую степень инвалидности – то государство выплачивает ему не менее 300 нмд", – пишет Арахамия.

Глава фракции "СН" добавил в конце: "Надеюсь, наши коллеги, которые подписали эту хе*ню, будут в следующий раз осмотрительнее и не будут от Пети подписывать ничего".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" добилась проведения внеочередного заседания Верховной Рады для принятия законов о страховании врачей и введения массового тестирования. Его проведут в четверг 7 мая.

Арахамия в свою очередь предложил нардепам вернуться к работе в обычном режиме уже через две недели - 18 мая - и внес в Раду соответствующий проект постановления.

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