"Когда хочется кого-то убить": Арахамия признался, как расслаблялся в Раде

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия признался, что занимается трансцендентальной медитацией.

Об этом он рассказал в интервью "Стране". Журналист спросил: "Что вы делаете, когда вам нужно "отмазать" члена фракции, которого вы лично сами осуждаете? Как вы себя настраиваете на это?"

Политик ответил, что делать это для него очень сложно. "Но мне помогает медитация", – сказал нардеп.

"Да, представляете, я медитирую! Никогда в жизни не думал, что смогу. Я очень энергичный, у меня куча мыслей и мне сложно ни о чем не думать. Но [...] это очень круто", – добавил он.

Однажды, как заявил глава президентской фракции, он медитировал в парламенте. "Я один раз попробовал, а журналисты начали фотографировать и ржать, что Арахамия уснул", – вспомнил политик.

Арахамия рассказал, что для медитации не обязательно садиться в позу лотоса, достаточно просто сесть.

"Главное – не лечь, чтобы не уснуть. Закрываю глаза и по кругу произношу некое слово, как мантру. И через две-три минуты всё уходит", – поделился ощущениями он.

Депутат не признался, какое слово при этом произносит, сказав, что это секрет. "Вообще, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно медитировать два раза в день. Утром, буквально двадцать минут после сна, и вечером, за три-четыре часа до сна. Это, кажется, очень мало, но у меня даже столько не получается абсолютно никак. Я медитирую только тогда, когда мне хочется кого-то убить", – рассказал "слуга народа".

Давид Арахамия facebook.com/david.braun

Как писал OBOZREVATEL, также Давид Арахамия откровенно рассказал об общении с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и манере поведения последнего.

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