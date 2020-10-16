Арахамия о "референдуме" Зеленского в день выборов: потому что он так решил
Президент захотел поставить украинцам 5 вопросов
По словам Арахамии, Зеленский имеет право спрашивать тогда, когда хочет
Президент Украины Владимир Зеленский будет проводить "всенародный опрос" именно в день местных выборов 25 октября "потому что он так решил".
Такое объяснение дал глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вечером в пятницу, 16 октября, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
По его словам, Зеленский имеет право задавать вопросы. "Давайте не будем обсуждать, какие вопросы тогда, согласны? Это ж его право", – сказал нардеп.
"Почему сейчас? Ответ: потому что он так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он имеет право спросить тогда, когда он хочет", – сказал Арахамия.
Как писал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.