Арахамия о Беларуси: у нас есть фронт на востоке, иметь еще один на севере нам не выгодно

Арахамия призвал более "нейтрально" относиться к протестам в Беларуси.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что украинцам и властям нужно максимально нейтрально озвучивать позицию относительно событий в соседней Беларуси.

По его словам, сейчас стоит "немножко повременить с осуждениями". Таким мнением нардеп поделился в кулуарах парламента 25 августа, передает "Цензор.Нет".

Прежде всего Арахамия отметил, что фракция СН пока не обсуждала ситуацию с протестами белорусского народа, которые начались после президентских выборов в этой стране 9 августа.

"Во фракции пока позиции нет, мы не обсуждали. У нас были в чате дискуссии по этому поводу. Если вы спросите мою персональную позицию, я подчеркиваю, что это персональная позиция, то, по моему мнению, учитывая то, что мы имеем фронт на востоке, иметь еще один фронт на севере нам точно невыгодно", – заверил "слуга".

В пример нейтральной позиции по этому поводу он поставил Швейцарию, а также добавил, что вмешательство может "повысить риски военной угрозы".

"Потому что нам на некоторое время надо побыть Швейцарией в этом плане, и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы", – объяснил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

сразу же после выборов в Беларуси заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук опубликовала обращение "слуг" по протестах. В нем нардепы призвали власти соседней страны проявлять сдержанность по отношению к протестующим и не допустить нарушения прав человека.

В то же время депутат от СН Евгений Шевченко обратился к белорусскому народу с призывом простить все Александру Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд.

Со своей стороны Офис президента Украины Владимира Зеленского обвинил Лукашенко в манипулятивных высказываниях относительно вмешательства в дела соседнего государства.

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