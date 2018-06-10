Антикоррупционный суд: власть сделала важный шаг

Закон "О Высшем антикоррупционном суде", принятый Верховной Радой 7 июня, поступил в Администрацию президента.

Документ готовится к подписанию гарантом, в воскресенье, 10 июня, сообщили в пресс-службе Петра Порошенко.

Фото: president.gov.ua

"В Администрацию Президента Украины поступил Закон Украины "О Высшем антикоррупционный суде", который был инициирован Главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной Рады 7 июня. Документ готовится к подписанию Президентом", - отмечается в сообщении.

Напомним, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша.

15 декабря 2018 года президент Петр Порошенко анонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который он лично предложил.

Глава государства заявлял, что создание суда, возможно, произойдет уже к концу 2018 года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подаст в отставку, если депутаты не примут закон.

Кроме того, 5 июня Государственный департамент США поддержал МВФ, напомнив Украине о важности создания Антикоррупционного суда. Также,послы стран G7 призвали Верховную Раду принять закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ сделали заявление об Антикоррупционный суде.