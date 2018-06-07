Антикоррупционный суд: в МВФ сделали заявление

Международный валютный фонд детально проанализирует закон о Высшем антикоррупционном суде в Украине.

Как говорится в пресс-релизе представителя МВФ Йосты Люнгмана, специалисты проверят документ на предмет соответствия договоренностям в контексте программы реформ. Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Верховная Рада Украины приняла сегодня законопроект о Высшем антикоррупционном суде, дополнив этим новым основополагающим компонентом антикоррупционную стратегию власти Украины. Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ", - сказано в пресс-релизе.

Напомним, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований МВФ для предоставления Украине очередного транша. 15 декабря 2017 года президент Петр Порошенко анонсировал внесение законопроекта на рассмотрение Верховной Рады, которая приняла его в первом чтении.

Позже, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал подать в отставку, если народные депутаты не примут закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля 2018 года Верховная Рада проголосовала за создание органа в Украине большинством во втором чтении.