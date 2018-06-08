Антикоррупционный суд: украинцы дали прогнозы

Вокруг вопроса создания Антикоррупционного суда в Украине разгорелась настоящая интрига — премьер-министр Владимир Гройсман грозился уйти в отставку, если решение не примут, а государству Украина сулили дефолт, ведь формирование этого органа было одним из главных условий сотрудничества с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом.

Однако после длительных политических баталий 7 июня Верховная Рада все же выстрадала соответствующий закон и дала старт новой антикоррупционной институции.

"Обозреватель" решил узнать, чего от нее ожидают обычные украинцы и верят ли в кардинальные перемены, связанные с поддержанной парламентом инициативой.

Согласно проведенному опросу, 39% наших читателей считают, что решение Верховной Рады — это всего лишь формальность, которая ни на что не повлияет.

Еще 38% согласились с тем, что в целом идея хорошая, но отметили, что на практике ее, как обычно, исказят.

Вместе с тем 21% респондентов выразили уверенность в том, что создание нового суда станет рывком в борьбе с коррупцией в Украине.

Безусловно, последний вариант является наиболее оптимистическим, однако делать окончательные выводы пока слишком рано. Хочется верить, что решение парламентариев действительно станет эффективным шагом на пути борьбы нашей страны с взяточничеством гигантских масштабов, а не очередной галочкой в списке выполненных "бумажных" обещаний перед Западом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как будет работать Антикоррупционный суд и что изменится в Украине после его появления.