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16 января • обновлено в 12:44
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Андрей Рева: задайте экс-главе Минсоцполитики острый вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV в четверг, 16 января, станет экс-министр социальной политики Андрей Рева.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Андрей Рева: задайте экс-главе Минсоцполитики острый вопрос

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Андреем Ревой сегодня в 17:30.

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