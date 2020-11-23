Богдан: Майдан был порывом против конкретного человека – Януковича

Революция Достоинства является не каким-то "националистическим порывом", а порывом против конкретного человека – беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Запись разговора была опубликована в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Майдан – это не был какой-то националистический порыв, это не был порыв против русского языка, это не был порыв против русских. Это был порыв против конкретного человека, который он сам допустил, – Янукович", – сказал политик.

Богдан добавил, что тогда страну "четыре года вели в Европу", чтобы "в один день" изменить курс. "Раз – на 180 градусов: "Нет, мы туда не пойдем", – отметил экс-руководитель ОП.

Предлагаем посмотреть фрагмент интервью:

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Собчак Андрей Богдан также назвал бывшего помощника главы России и куратора "Л/ДНР" Владислава Суркова "неудобным врагом".