За ці 5 років ми багато чули від колишнього президента Петр Порошенка про створену ним ніби то нову армію, яку йому прийшлось будувати "з нуля і навіть з мінусу", як він любив повторювати в нескінченних своїх вихваляннях, разом з тим, на сьогоднішньому представлені нового начальника Генерального штабу Міністром оборони було зазначено геть інші оцінки стану армії в якій вона перебуває.

Руслан Хомчак Преступности.НЕТ

Так, Міністр оборони Степан Полторак зазначив, що Хомчак "точно не є новою людиною для Збройних Сил, він пройшов службу на всіх командних посадах починаючи від командира взводу і дуже добре знає здобутки, знає проблеми, знає над чим необхідно працювати і в мене немає сумніву в тому що якість виконання бойових завдань буде нарощуватись, ефективність підвищуватись і Збройні Сили будуть готові до виконання завдань, які визначені законом України.

Тобто, пан Полторак зауважив, що для того, аби Збройні Сили БУЛИ (в майбутньому) готові для виконання завдань, новому начальнику ГШ необхідно нарощувати та підвищувати якість та ефективність виконання бойових завдань.

Ото ж на сьогодні, а ні якість, а ні ефективність не є достатньою.

В підтвердження зазначеному, ставлячи завдання, Міністр оборони наголосив, що Хомчаку, як вже новому НШГ необхідно спланувати:

заходи щодо підвищення бойової готовності Збройних Сил;

покращити систему управління Збройними Силами;

підвищити ефективність виконання бойових завдань Збройними Силами в ООС;

покращити підготовку Збройними Силами на всіх рівнях;

підготувати пропозиції щодо підвищення мотивації особового складу;

підвищити ефективність застосування нового озброєння та військової техніки;

підготувати пропозиції щодо покращення військово-патріотичного виховання в Збройних Силах;

доповісти пропозиції щодо підвищення бойових можливостей СВ, ПС, ВМС, ДШВ, а також ССО.

Як бачимо, жоден з головних напрямків життєдіяльності Збройних Сил не таким, який можна визнати задовільним для подальшого функціонування і потребує покращення або підвищення.

У відповідь, Хомчак зазначив один із основних напрямків роботи для Збройних Сил, які потрібно з цієї хвилини почати виконувати це: "припинення у діяльності посадових осіб Збройних сил України принципів ручного управління, підміну виконання обов’язків підлеглих командирів, подвійних стандартів, підміну понять, окозамилювання, показуху і видавання бажаного за дійсне".

Тобто, це фактично ті кричущі недоліки, які треба негайно викорінити із нашої армії, якщо ми дійсно хочемо мати армію, здатну виконувати свої завдання за призначенням згідно стандартів НАТО.

Побажаємо новому начальнику Генерального штабу аби його дії не розходились із словами і ми врешті побачили дійсні зміни та реформи в нашій армії, бо люди вже втомились від брехливих обіцянок, які нічим не підтверджуються на практиці, корупції та постійному, як точно було відмічено самим Хомчаком - окозамилюванні, показусі та видаванні бажаного за дійсне…

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