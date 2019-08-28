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Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
Лидер партии "Гражданская позиция" Все статьи автора

"Держава в смартфоні": на українців чекають мільярдні втрати

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Пропозиція #9 - невідкладно доручити новопризначеним Генпрокурору і голові СБУ захистити державу від проникнення скандально відомої компанії ЄДАПС до реалізації проекту "держава в смартфоні".

ЄДАПС.

Про його багатомільярдні оборудки протягом минулого десятиріччя молоді депутати напевно й не чули. Напевно і президент не чув. Бо якби чули, то точно не повелися б на голосно подані в мережі їхні типу "новітні цифрові презентації", які типу ляжуть в основу президентської програми "держава в смартфоні". Сподіваюся, новопризначені Генпрокурор і голова СБУ піднімуть архівні документи і покажуть Володимиру Зеленському, якими мільярдними втратами для держави і народу може обернутися "оновлений" варіант ЄДАПС.

Стисла інформація тут.

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Автор
Анатолий Гриценко Анатолий Гриценко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Анатолія Гриценка
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Vasus Jose
Vasus Jose
Спочатку треба було вилити купу лайна на Порошенка, який прикрив цю лавочку, і привести до влади зелену шмарклю, щоб тепер бідкатися про кричущу некомпетентність (чи корумпованість?) нової влади. А чим дума-ли раніше, підтримуючи чотириразового ухилянта від повісток до армії?
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