Особисте звернення до лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука та всіх членів партії "Голос"

Святославе Івановичу, члени партії "Голос" та кандидати партії до Верховної Ради України!

Виборча програма парії "Голос" не містить чіткої позиції партії з питання підтримки та захисту української мови. Це виглядає принаймні дивним в умовах, коли з різних флангів розпочався наступ на її позиції.

Як відомо з історії, попередні 300 років не припинялися спроби розчинити Україну в болоті московського світу. І навіть протягом останніх 28 років незалежности України її недруги цілеспрямовано продовжували тягти нас у те болото. І лише масовий протест свідомих громадян завадив ворогам України зробити це у 2013-2014 роках.

Ворог намагається нищити Україну не тільки ззовні, але й передусім зсередини, як павук, котрий заплутує і отруює свою жертву. Для цього вони застосовують "гібридні" засоби культурно-інформаційної війни з Україною. Серед яких телесеріали, телеканали, ФМ-радіостанції, пісні, кінофільми та друковані видання. Формально ці засоби гібридної війни можуть належати громадянам нашої держави, котрі час від часу можуть про людське око навіть робити якісь псевдо-патріотичні заяви. Проте, насправді вони виконують програму ворога, спрямовану на руйнування суверенітету нашої країни та недопущення реалізації історичного права українського народу на створення повноцінно-української національної держави.

Єдиний спосіб протистояти цьому – усвідомлене проведення цілеспрямованої політики повернення Україні її українського обличчя, яка має здійснювались ще більш твердо і переконано, ніж ворог спонукає нас до протилежного.

Дедалі яснішим стає, що справжнє осереддя і основний пункт цієї боротьби – питання утвердження панування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Перемога в цій справі означає перемогу української нації в боротьбі за своє життя, поразка означає наше зникнення. Тож зрозуміло, що в цій боротьбі, яка ведеться не на життя, а на смерть, не може бути "нейтралітету".

Тому дуже дивною та неприйнятною є поведінка низки політичних сил, котрі позиціонують себе як "проукраїнські" та патріотичні, проте, на жаль, ухиляються від публічного зайняття принципового становища з питання підтримки та захисту української мови.

В офіційній передвиборчій програмі партії "Голос" про українську мову – жодного слова.

Безпосередньо зараз ми бачимо, як за скасування або ревізію щойно прийнятого українського Закону Про Мову синхронно виступили всі наші відкриті зовнішні вороги та їхні внутрішньо-українські й західні посіпаки і капітулянти, зокрема:

московський диктатор Владімір Путін;

офіційний речник Кремля в Організації Об’єднаних Націй Васілій Небензя;

верховоди спонсорованих Москвою терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" Деніс Пушилін та Леонід Пасічник;

угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто;

партії МедведчукаБойка "За Життя!" та Вілкула-Новінського "Опозиційний Блок".

Практично одночасно одночасно з ними з тих самих, по суті, позицій також виступили й провідні представники президентської команди "Слуга народу":

керівник Офісу президента Андрій Богдан,

представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук,

голова партії Дмітрій Разумков,

та особливо виразно – старший бізнеспартнер президента В.Зеленського Борис Шефір, котрому чинний глава держави передав в управління свої бізнес-активи на час перебування на президентській посаді.

Усі ці люди – проти української мови, а значить – і проти України, або "за Україну без українців". Протистояти такій потужній коаліції, яка спираючись на олігархічні ЗМІ атакує нас з усіх боків буде дуже нелегко.

На цьому незрозумілим та неприйнятним видається "дивне мовчання" партії "Голос", у виборчій програмі якої, опублікованій на сайті ЦВК та власному сайті партії, про підтримку та захист української мови не сказано жодного слова. Невже хто-небудь у керівництві партії "Голос" не бачить, що фактичний статус української мови на території України, а значить – і перспективи збереження самого існування нашої мови та нації знаходяться нині під загрозою, а ворог мобілізує і кидає у бій всі сили, щоб остаточно знищити її?!.

Ви, пане Святославе Вакарчук, не чуєте заяв і не бачите дій Пушиліна, Путіна, Небензі, а також – Бойка, Медведчука, Разумкова, Богдана, Шефіра і Стефанчука, які разом одночасно атакують законний статус нашої мови з усіх можливих боків?!!!! Якщо чуєте і бачите – чому наполегливо ухиляєтесь від того, щоб ясно висловити перед українськими виборцями свою позицію з найважливішого для майбутнього України політичного питання?!

Учасниками Руху "Українська Дія", які до останнього часу були активними учасниками Національної кампанії ЗА Закон Про Державну Мову, з метою впровадження у життя Закону та Програми підтримки української мови (яку вже протягом понад року ніяк не може затвердити Кабмін на чолі із В.Гройсманом!) розроблено проєкт "Дорожньої карти мовної політики для нової Верховної Ради", який ми пропонуємо зробити основою предметної дискусії про заходи, спрямовані на реалізацію Закону Про Мову, які належить здійснити новій Раді та майбутньому Уряду.

Закликаємо керівництво та всіх членів партії "Голос", особливо – її кандидатів до Верховної Ради України, відгукнутися на нашу ініціативу та розпочати публічний діалог стосовно того, що ви обіцяєте своїм виборцям зробити для підтримки і захисту української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України!

З повагою,

Олексій Кляшторний

координатор Руху "Українська Дія"

5 років тому на каналі відомого "проєвропейського голуба миру" Віктора Пінчука ICTV Святослав Вакарчук цілком чітко та однозначно висловлювався за проведення референдуму щодо "федералізації" України та запровадження "другої державної мови". Чи змінилась його позиція тепер?..

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