"Агитирует против НАТО": Герасимов сделал заявление по Таруте

Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов предложил Юлии Тимошенко исключить из избирательного списка партии "Батьківщина" представителя крупного бизнеса, лидера партии "Основа" Сергея Таруту.

По его мнению, таким образом политсила сможет подтвердить свой курс евроатлантической интеграции, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Основа" Таруты откровенно агитирует против вступления Украины в Евросоюз и НАТО. В программе этой партии так и записано: "Позаблоковий̆ статус государства, отказ от интеграциӥ в НАТО, ОДКБ и других военных союзов", – подчеркнул политик.

Артур Герасимов eurosolidarity.org

Он напомнил слова Юлии Тимошенко, которая в феврале этого года с трибуны Верховной Рады заявила, что "наша цель – членство в ЕС. И когда против нас воюют, так же в военном плане мы не можем быть одинокими. Мы должны быть частью НАТО".

Герасимов призвал нардепа не словами, а делом доказать, что ЕС и НАТО – наши приоритеты.

"К 8 июля "Батьківщина" еще может исключить из своих списков Сергея Таруту и заявить о своей однозначной позиции", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко дал важные советы Зеленскому перед саммитом Украина-ЕС.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram