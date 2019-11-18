Абромавичуса обвинили в двойном гражданстве в Литве: детали громкого скандала

Двойной гражданин Литвы и Украины, бывший министр экономического развития и торговли Украины, а сейчас Гендиректор концерна “Укроборонпром” Айварас Абромавичус грубо нарушил Закон о гражданстве Литовской Республики и должен быть лишен гражданства этой страны.

Об этом говорится в материале литовской газеты Lietuvos Rytas. Как говорится в статье, по литовским законам Абромавичус должен был обратиться за разрешением в правительство Литовской Республики, чтобы работать министром экономики Украины и генеральным директором Укроборонпрома, но такого разрешения он не попросил.

Кроме того, бывший судья Конституционного суда Литвы, профессор конституционной юстиции Витаутас Синкявичюс заявил, что гражданин Литовской Республики, который поступил на государственную службу другой страны, включая политические должности, и при этом не получил разрешения правительства Литвы, должен быть лишен гражданства.

Айварас Абромавичус hvylya.net

Он подчеркнул, что такое решение должно быть принято, даже если бы этот гражданин на сегодняшний день уже не находился бы на государственной службе другой страны.

Также в статье отмечается, что по законодательству Литвы государственная служба другого государства включает и работу в организациях, которым даны функции государственного управления, и для работы на должности в такой организации требуется гражданство другого государства. Должность генерального директора Укроборонпром как раз попадает под такую категорию.

По “Закону Украины об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе” и по Статуту государственного концерна “Укроборонпром”, концерн исполняет ряд функций государственного управления.

Как отмечается в материале, глава “Укроборонпрома” тоже должен получить и доступ к государственным тайнам от Службы безопасности Украины, а такой доступ по “Закону Украины о государственной тайне” выдается только гражданам Украины. Таким образом, пишет Lietuvos Rytas, Абромавичус систематически нарушает Закон о гражданстве Литовской Республики, не обращаясь к правительству Литвы за разрешением на работу главой “Укроборонпрома”.

Lietuvos Rytas объясняет, что Абромавичус не обратился за разрешением к правительству Литвы, потому что в Украине стало бы известно, что он не выполнил своего обязательства, данного в декабре 2014 года, когда получал гражданство Украины от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, - в течение двух лет отказаться от гражданства Литовской Республики.

Тогда выяснился бы тот факт, что он публично лгал, что он автоматически потерял гражданство Литвы, когда вступил в гражданство Украины, отмечают литовские журналисты.

В свою очередь, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис потребовал от Министерства внутренних дел Литвы публично объяснить, законно ли Абромавичус является гражданином Литовской Республики.

“Если возникают сомнения по поводу законности гражданства гражданина Литовской Республики, эти сомнения должны быть развеяны. Компетентные органы власти должны предпринять все необходимые меры, чтобы это было бы сделано”, - заявил журналистам Сквернялис.

Он подчеркнул, “что если установлены соответствующие основания, ответственные институции должны предпринять меры для прекращения гражданства”.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Абромавичус заявил о грядущих массовых увольнениях на предприятиях концерна "Укроборонпром".

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