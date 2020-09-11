Абромавичус подал в отставку с поста главы 'Укроборонпрома'

Глава ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении.

Об этом в Facebook сообщил его заместитель Мустафа Найем. Он отметил, что Абромавичус подал в отставку еще месяц назад.

"Новый генеральный директор концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра, которое, согласно сообщениям журналистов, уже передано в Офис президента", – добавил Найем.

По его словам, новый глава "Укроборонпрома" будет иметь право создать свою команду, внедрять свою культуру управления и реализовывать видение реформы.

"В то же время "Укроборонпром" – не частная собственность, а государственная компания, перед которой стоит четкое и понятное задание: производство качественных вооружений и военной техники для нужд армии", – отметил Найем.

Отметим, что в Кабмине сообщили, что "Укроборонпром" планируют разделить на две управляющие государственные холдинговые компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего гендиректора "Укроборонпрома" заподозрили в сокрытии квартиры за 700 тысяч долларов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!