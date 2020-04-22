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22 апреля • обновлено в 13:34
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Владимир Иванов
Владимир Иванов
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А в это время в кабинете ЗЕ

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Анонимные телеграм-каналы последнее время активно распространяют информацию о том, что политическая карьера Владимира Зеленского подошла к пропасти. Ситуация накалена до предела и выхода не видно.

Судя по тому, что эту тему обсуждают в высоких кабинетах, многое из этого текста может быть правдой.

У Зеленского на ушах сидят Андрей Ермак и Сергей Шефир. Безвылазно. Он сам в кабинете не проводит ни одной встречи.

Наедине ни с кем не общается. Всегда при одном из двух.

Ермак должен как глава ОП всех склеивать и объединять. Он разъединяет.

С силовиками Зе общается раз в неделю по понедельникам и со всеми вместе. Естественно, сбушник в присутствии мента ничего докладывать не будет и наоборот. Априори это так.

Зеленский на совещаниях в Офисе президента

Зеленский на совещаниях в Офисе президента

Шмыгаль – полный ноль. Вызовам времени не соответствует.

Шмыгаль отменой платежей за ЖКХ запустил кризис неплатежей на ближайшие два-три года. Никто после карантина не будет платить за эти два-три месяца. Комуналка вся ляжет.

Поступления в бюджет падают. Следите за дорогами. Может не быть Дорфонда в полном объеме. Были уже жалобы на неоплату за выполненные работы.

Губернаторы слабые все. Нормальных нет. Менять не на кого.

Министры слабые.

Каждый месяц Нефедова на таможне это минус 25-30 млрд для бюджета. За него активно вписывается американское посольство.

Ермак считает, что пленки по нему это Хорошковский.

Во фракции раскол будет уже в мае.

Пару групп по примерно 20 человек в каждой бегают по рынку и ищут спонсора, под которого лечь. Прайс – подъемные +10-20$ в месяц.

А в это время в кабинете ЗЕ

Ермак для фракции не авторитет. Пленки частично подействовали.

К августу в стране капец. Хорошо, если останемся в существующих границах.

Все они никто. Уйдут с должностей и их забудут. А ИВК, Ахметов и т.д. останутся. Все равно все будут упираться в них.

У ИВК проблемы в США. Единственный его путь – залезть в набсовет Привата и отменить все иски по себе, включая Лондон. Иначе ему не отвертеться. Он это понимает. Если Лондон его осуждает, а все к этому идет – будет плохо.

Боголюбов в депрессии. Не понимает что делать. ИВК бьется.

В ОП зависимость от ИВК большая. Вроде и хотят ее уменьшить, но не знают как.

В целом, многие влиятельные ждут, когда они рухнут. При этом, они не делают ничего, чтобы этого не произошло.

Одна из проблем тех, кто сейчас во власти, они не поймут, что они никто. Они выйдут оттуда и их забудут. Был кабмин Гончарука. Его не стало. И где он сам и его министры? Нигде. Субъектности ноль.

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Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
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Владимир Зеленский Андрей Ермак Денис Шмыгаль Сергей Шефир
Место
Украина
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Шо за слюнявый пархатобот бот с чужой фоткой тут выступает под ником "Вова Иванов"?))) ХОТЯ Я НЕ ПРОТИВ! ДАЕШЬ МУЙДАН!
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