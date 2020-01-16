"А давайте срочно снимать Гончарука!" В "Слуге народа" отреагировали на скандал с пленками

На заседании фракции "Слуги народа" 15 января не обсуждался вопрос отставки отдельных членов Кабмина Алексея Гончарука.
В этом заверил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента OBOZREVATEL. "Слава Богу, мы еще не дошли на заседаниях фракции к тому, чтобы обсуждать информацию из Telegram-каналов", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Александр Корниенко
В первую очередь, речь шла о министре развития общин и территорий Алене Бабак и министре экономического развития и торговли Украины Тимофее Милованове.
В то же время Корниенко подтвердил, что эмоциональные призывы такого характера все же были, но их никто не поддержал
"Это выглядело так: "А давайте срочно снимать Гончарука? Кто за?" Пять рук подняли – и все", – сказал глава партии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 15 января в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
Позже появилась вторая часть скандального разговора, в котором якобы премьер обсуждает экономическую ситуацию в стране.
Утром 16 января появилась и третья часть. В беседе обсуждали ревальвация гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.
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