"А давайте срочно снимать Гончарука!" В "Слуге народа" отреагировали на скандал с пленками

На заседании фракции "Слуги народа" 15 января не обсуждался вопрос отставки отдельных членов Кабмина Алексея Гончарука.

В этом заверил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента OBOZREVATEL. "Слава Богу, мы еще не дошли на заседаниях фракции к тому, чтобы обсуждать информацию из Telegram-каналов", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Александр Корниенко

В первую очередь, речь шла о министре развития общин и территорий Алене Бабак и министре экономического развития и торговли Украины Тимофее Милованове.

В то же время Корниенко подтвердил, что эмоциональные призывы такого характера все же были, но их никто не поддержал

"Это выглядело так: "А давайте срочно снимать Гончарука? Кто за?" Пять рук подняли – и все", – сказал глава партии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 15 января в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже появилась вторая часть скандального разговора, в котором якобы премьер обсуждает экономическую ситуацию в стране.

Утром 16 января появилась и третья часть. В беседе обсуждали ревальвация гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

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