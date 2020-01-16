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16 января • обновлено в 11:35
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"А давайте срочно снимать Гончарука!" В "Слуге народа" отреагировали на скандал с пленками

1.9т
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На заседании фракции "Слуги народа" 15 января не обсуждался вопрос отставки отдельных членов Кабмина Алексея Гончарука.

В этом заверил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента OBOZREVATEL. "Слава Богу, мы еще не дошли на заседаниях фракции к тому, чтобы обсуждать информацию из Telegram-каналов", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Корниенко намекнул на новые чистки в "Слуге народа"

Александр Корниенко

Александр Корниенко

В первую очередь, речь шла о министре развития общин и территорий Алене Бабак и министре экономического развития и торговли Украины Тимофее Милованове.

В то же время Корниенко подтвердил, что эмоциональные призывы такого характера все же были, но их никто не поддержал

"Это выглядело так: "А давайте срочно снимать Гончарука? Кто за?" Пять рук подняли – и все", – сказал глава партии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вечером 15 января в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

  • Позже появилась вторая часть скандального разговора, в котором якобы премьер обсуждает экономическую ситуацию в стране.

  • Утром 16 января появилась и третья часть. В беседе обсуждали ревальвация гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

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Читайте все новости по теме ""Пленки" Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Алена Бабак Тимофей Милованов Александр Корниенко Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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