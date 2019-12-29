Украина и "Л/ДНР" провели большой обмен: кто вернулся и кого отпустили

В воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорск" под Горловкой состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Л/ДНР. Всего в Украину вернулись 76 пленных.

На месте проведения обмена присутствовали представители Офиса президента Украины, ОБСЕ, представители так называемого “аппарата омбудсменов ДНР и ЛНР”, Красный Крест и силовики. Сначала провели обмен с так называемой "ЛНР" - им передали 63 человека, взамен на 25 украинцев, а после с "ДНР" - там освободили 51 украинца и передали террористам 60-х.

Ранее стали известны части списков как со стороны Украины, так и со стороны террористов. Так, Украиной переданы:

Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков - обвиняются в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, в результате которого погибло 4 человека. Суд дал террористам пожизненное и отпустил под личное обязательство.

Один из харьковских террористов Telegram-канал Черговий ООС

Николай Бутрименко - обвиняется в том, что сдал террористам украинских военнослужащих, которые ночевали на его ферме. Десятерых расстреляли, пятерых взяли в плен.

Дарья Мастикашева - украинская спортсменка, бывшая чемпионка по тхэквондо из Каменского, обвиняемая в госизмене. Ее подозревают в вербовке бывших участников АТО с целью в дальнейшем подставить их в России, изобразив террористами.

Мехти Логунов - 85-летний харьковчанин, которого обвиняют в госизмене и шпионаже. По словам прокуратуры, он собирал информацию об оборонных заказах Украины и собирался передать их России.

Мехти Логунов Telegram-канал Черговий ООС

Максим Мисяка - обвиняется в убийстве трех человек. 1 августа 2013 года он убил харьковского предпринимателя Ярослава Бисагу, а 9 марта 2014 года расстрелял в кафе предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова.

Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко, Екатерина Фотева, Владимир Грубник - подозреваются в организации взрывов в Одессе. Группу из первых четверых подозревают в 14 взрывах и подготовке еще к одному. Следствие считает, что в 2014-м и начале 2015-го годов они закладывали взрывные устройства под офисами волонтерских центров и других проукраинских организаций Одессы. Деятельность террористов курировали и финансировали из России. Владимир Грубник подозревается в организации взрыва под стенами СБУ.

Константин Калашников - обвиняется в диверсии на железной дороге неподалеку Ильичевска в 2015 году.

Сергей Долженков (Капитан Какао) - фигурант “дела 2 мая”, обвиняется в организации беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

Капитан Какао Novosti-N

Денис Шатунов - обвиняемый в организации заказного убийства Сергея Ходияка, которое удалось предотвратить. Также Шатунов – член антимайдановской группы Куликового поля в Одессе.

Рафаэль Лусварги - бразильский наемник, осужденный за поддержку ДНР.

Руслан Гаджиев - танкист батальонов террористов “ЛНР” “Август”.

Олег Доронин - служил в так называемом батальоне “Призрак”, а в апреле перешел в “народную милицию ЛНР”.

Николай Рубан - “дед-медовик”, в январе 2015-го принес на блокпост украинских военных 3-литровую банку меда, поблагодарил за службу и ушел. В результате один боец ВСУ погиб, а двое получили ранения.

Олег Янишевский, Сергей Тамтура, Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Александр Маринченко - фигуранты дела бывших “беркутовцев” по убийству 48 человек на Майдане.

Экс-беркутовцы

В свою очередь, террористами были переданы:

Богдан Пантюшенко - украинский танкист, позывной “Броня”. Попал в плен во время операции возле села Спартак, расположенного в районе Донецкого аэропорта.

Сергей Глондарь и Александр Кориньков - захвачены в плен в феврале 2015 года во время выполнения боевого задания в районе Дебальцево. Военные попали в засаду, в результате несколько человек погибли.

Иван Деев и Сергей Иванчук - пропали в ходе разведки 11 февраля 2017 года в Луганской области. Иван Деев был награжден орденом “За Мужество” 3-й степени.

Иван Деев

Александр Геймур и Борис Пундор - 22 мая 2019 года в числе восьми военнослужащих, двигаясь на грузовом автомобиле в районе Новотроицкого, отклонились от определенного маршрута и попали в плен. Геймур награжден знаком отличия Минобороны Украины "Знак Уважения".

Роман Фурсов - в ноябре 2017 попал под обстрел, вытаскивая раненого сослуживца. Сам получил ранение и был взят в плен террористами так называемой “ЛНР”.

Роман Фурсов

Юрий Евтушок - захвачен 28 мая 2018 года диверсионно-разведывательной группой террористов так называемой “ЛНР”.

Василий Жемелинский - военный 57-й бригады ВСУ. Попал в плен террористов "ДНР" 17 февраля 2018 под Песками.

Станислав Асеев - журналист "Радио Свобода", осужденный террористами на 15 лет за якобы "шпионаж" и "призывы к экстремистской деятельности".

Роман Гись - террористы обвинили его в "шпионаже" и дали 11 лет тюрьмы. В плену он провел 805 дней.

Ким Дуванов - украинский военнослужащий, попал в плен к террористам в мае 2019 года. Автомобиль, где он находился, сбился с пути и был захвачен террористами.

Также были переданы: Эдуард Алоян, Виктория Воронина, Татьяна Горбулич, Владимир Данильченко, Валентина Еременко, Сергей Иванчук, Роман Коркишко, Иван Катышев, Анастасия Мухина, Денис Олейник, Александр Пауков, Денис Сигацький, Валерий Семенов, Анатолий Семеренко, Елена Сорокина, Валерий Тарасюк, Андрей Яровой, Иванов, Юрий Кучин, Завадский, Николай Ульянов, Александр Данильченко и другие.

Обмен пленными в Украине

Обмен пленными в Украине

Обмен пленными в Украине

Обмен пленными в Украине

Обмен пленными в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

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