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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна" Все статьи автора

Виборчі мрії про сенаторів і олігархів у законі, або Недільні політологічні читання

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Аналіз програм партій, які приймають участь у виборах - справа пізнавальна.

Отож, нині про пропагандистів двопалатного парламенту.

Звісно, Опоблок пропонує двопалатний парламент для України, бо ще в часи Януковича люди Кернеса і Добкіна вимагали референдуму про дві мови і дві палати. Щоправда, нинішня версія двопалатності суттєво вирізняється від ідей часів Кучми і Януковича:

- нижня палата обирається за відкритими партійними списками;

- верхня палата - депутати від регіонів через вибори в округах по 1 млн. виборців.

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Пропагандистами двопалатності виявилася і партія Смешка "Сила і Честь". У передвиборчій газеті керівника штабу Гордона читаємо - "створити двопалатний національний парламент...у складі нижньої палати громад і верхньої - сенату".

За назвами палат - це модель типових монархічних країн ( Великобританія, Канада) або федеративних (США), де нижня палата обирається із депутатів в мажоритарних округах, а верхня - або призначається, або обирається від суб‘єкту федерації.

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У мене запитання до фанів двопалатності:

- ви прагнете монархію повернути чи федерацію створити?!

Звичайно, фахівці скажуть, що двопалатні парламенти є і в унітарних децентралізованих країнах, які теж були монархіями, як от Франція. Але там члени Сенату, як у Великобританії та Канаді обираються непрямим шляхом!

Можна лише уявити сенат двопалатного парламенту України - це будуть олігархи чи поміщики в законі!

Отож, як кажуть у народі - від гріха подалі. Переконаний, що модель двопалатного парламенту в сучасній Україні - це шлях з одного боку до узаконення олігархату, з іншого - до федералізації країни.

І перше, і друге - зло для української держави!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Тут з Томенком згодний абсолютно
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Holub Bohdan, ЦЕ ДУРАК ВІД ЗІЛЄНСЬКАВА?
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