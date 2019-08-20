Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. Как сообщают источники Цензор.Нет, на совещание пригласили СБУ, НАБУ, САП.

Президент Владимир Зеленский задал вопрос - когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий? Эту позицию поддержала Федерация работодателей.

Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить. "Є сенс трохи підвищити нічну ціну з точки зору цінового обмеження – можливо, близько 10%. А денну ціну – знизити, оскільки вона значно вища, ніж в усіх країнах Європи. Денний price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%", – сказав представник Президента в Уряді Андрій Герус" - об это написал глава Дмитрий Олийнык.

Кабмин и представители НКРЕ с позицией "Укрэнерго" не согласились, особенно в эмоциях был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом - по какой цене покупать уголь?

Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход - 73 тысячи тонн в день. Расход не восполняется.

Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.

Поэтому надо принять решение - как покупать уголь для тепловой генерации?

Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело, и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов.

"Роттердам+", отметил дтэковец Тимченко, сейчас обеспечивает самые низкие цены - 1700 гривен за тонну. Ну что ж, вполне вероятно - донбасский уголь, который продается через Россию за несколько сот километров в объезд фронта, будет, конечно, дешевле любой другой схемы поставки любого другого угля. Вот и схема от ДТЭК на русском языке.

Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?

Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу - если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше. Конечно, определенное отличие есть - поменять схему поставок угля можно достаточно быстро, это все-таки не труба.

Но решение не принято.

Судя по всему, снижать тарифы для промышленности и заменять "Роттердам+" на что-то иное будет уже новый Кабмин. Проблемы энергетики остаются нерешенными, и это один из первых вызовов перед новым правительством.

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