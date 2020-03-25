250 тыс. вместо 10 млн: у Зеленского пояснили скандал с тестами на коронавирус

В Украину из Китая на самом деле доставят 250 тысяч высокоточных лабораторных тестов вместо 10 миллионов, о которых заявлял президент Владимир Зеленский.

Об этом OBOZREVATEL сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, призвав "прекратить распространять фейки и "зраду" в обществе по количеству тестов".

По его словам, из Китая уже доставили 50 тысяч тестов вида ПЦР (полимеразной цепной реакции). Вскоре из Поднебесной прибудет еще 100 тысяч таких тестов, столько же передаст Южная Корея.

"Таким образом, мы будем иметь уже 250 тысяч ПЦР-тестов. И ожидается еще несколько таких партий из-за рубежа. Мы объявили о том, что завезем 10 млн ПЦР-тестов. Но это количество нам не нужно одномоментно", – ответили у Зеленского.

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В ОП отметили, что также было запущено украинское производство тестов-ПЦР и таким образом "на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции".

Китай передал Украине тесты на коронавирус Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены более 100 случаев COVID-19. В сети регулярно появляются данные о новых больных.

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