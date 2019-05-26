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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Решение Международного трибунала ООН: символическая победа

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Решение Международного трибунала ООН по морскому праву – важная политическая и дипломатическая победа Украины над Россией. Но это – победа символическая, она не приведет ни к освобождению украинских моряков, ни к возвращению украинских кораблей. Российская Федерация еще до начала рассмотрения украинского иска подчеркивала, что режим судоходства в Керченском проливе находится вне компетенции Международного трибунала. Та же позиция заявлена в реакции МИД России на это решение. Более того, в специальном арбитраже, который будет рассматривать дело по сути – и этот процесс может действительно длиться годами – российская сторона собирается говорить исключительно об отсутствии юрисдикции для рассмотрения данной ситуации.

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Россия еще в 2014 году встала на путь полного игнорирования устоев международного права. Это сознательная политика президента Владимира Путина, который хочет добиться пересмотра самих основ существующего международного права и договориться об этом с Западом. И на позицию российского лидера не повлияют никакие санкции, никакое давление международного сообщества. Рассчитывать можно только на крах существующего в Кремле режима, на готовность украинцев – от президента до рядовых граждан – к борьбе с этим режимом. В противном случае можно с уверенностью говорить о возможной потерей Украиной не только новых кораблей и военнослужащих, но и новых территорий на востоке и юге страны.

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В этой связи представляются совершенно напрасными надежды президента Владимира Зеленского, который заявил, что "виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною". Президенту стоит, наконец, переместиться со страниц сценария телевизионного "мыла" в реальный мир и увидеть, что у Кремля нет ни желания, ни – что важно – политической возможности – "разблокировать переговоры" и "решать созданные проблемы".

Все время пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины – сколько бы это время не продолжалось – ему предстоит быть главой воющей страны, которая будет находиться в постоянном конфликте с соседом. И цель этого соседа – уничтожение Украинского государства – не изменится, пока не изменится сама Россия. Или пока Украина не станет достаточно сильной и готовой дать отпор агрессору и освободить свои территории.

Чем раньше Владимир Зеленский поймет эти простые истины, чем быстрее избавится от наивности и от тех в своем окружении, кто убеждает его в возможности договориться с Путиным, тем будет лучше и для него, и для страны, за которую он теперь отвечает.

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Темы
Задержание украинских военных в КрымуВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Теги
войнаКерченский проливпленные морякиООН
Источник
Источник:Facebook Виталия Портникова
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Даже жопоголовые кастрюли поняли, что этот трибунал не признаёт ни одна страна, кроме Урины!Какая-то символичная с Томосом перемога!
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Решетников Александр
Решетников Александр
Опять Портникова дает напутствия.. Ни слова об активах Педрилы в Орде, о позорном воровстве и торговле с оккупантом. А это радикально корректировало отношение Пуйла к Педриле. Да и всего остального мира.. Шлюха сетует на непонимание ситуации Зеленским.. Да по-боле вашего, придурок! Как говорят в Америке, если ты такой умный, то покажи свой миллион.
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Ivanoff Gennadiy
Ivanoff Gennadiy
Кацапы понимают только язык плётки. Их надо пиздить санкционной дубиной по голове до тех пор, пока не выветрится вся великоимперская дурь. Санкции, эмбарго на нефть и газ, железный занавес, арест активов на западе - единственный способ заставить оленей жить по человеческим законам.
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Ivanoff Gennadiy, Вошь, ты не стоишь того, чтобы из-за тебя кто то напрягался. Давись и дальше своей блевотиной, "рембо" одноклеточный.
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